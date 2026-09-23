Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню, — МЗС

51 країна-член Організації Об’єднаних Націй закликали Російську Федерацію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню та розпочати змістовні переговори про мир на полях 81-ї Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій напередодні засідання Ради Безпеки ООН високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє "Укрінформ".

Підписанти заяви наголосили на солідарності з Україною та виступили за дотримання принципів Статуту ООН, зокрема поваги до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності держав, а також невід’ємного права на самооборону.

Вони висловили "глибоке занепокоєння" з приводу посилення атак Російської Федерації на цивільну інфраструктуру та проти мирного населення, що призвело до рекордної кількості жертв протягом останніх кількох місяців.

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"Закликаємо до повної поваги до міжнародного гуманітарного права, притягнення до відповідальності та захисту цивільного населення", — йдеться у заяві.

Також в ООН стурбовані російськими атаками в Чорному морі, спрямованими на зрив експорту українського зерна, що становить загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

Автори заяви нагадали, що ще в березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню.

"Закликаємо Росію нарешті вчинити так само — це необхідний крок на шляху до змістовної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру", — зазначається в документі.

Також країни закликали РФ "негайно, безпечно та беззастережно повернути Україні всіх незаконно утримуваних, примусово переміщених або депортованих цивільних осіб, зокрема дітей, а також повністю повернути всіх військовополонених та інтернованих":

"Україна прагне миру. Ми прагнемо миру. Росія має припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та повноцінно долучитися до переговорів щодо всеосяжного, справедливого й тривалого миру відповідно до міжнародного права".

Серед тих, хто підписав заяву, — більшість країн Європи, Австралія, Канада, Коста-Ріка, Гондурас, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Панама, Південна Корея.

Днями віце-президент США Джей Ді Венс оцінив шанси на завершення війни в Україні.

Під час вчорашньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа президенти України та США обговорили заходи, спрямовані на примушення РФ до миру.