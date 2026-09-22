Зустріч із Путіним, мир і Patriot: Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

Президент України Володимир Зеленський після бесіди зі своїм американським колегою Дональдом Трампом поспілкувався з журналістами, дещо розповівши про те, про що вони говорили.

Як і передбачалося раніше, головною темою були питання енергетичного перемир’я та завершення війни в Україні. Розмова глав двох держав тривала близько 40 хвилин.

Енергетичне перемир’я

За словами Зеленського, сьогодні не лунало жодних прохань у односторонньому порядку, щоб Україна припинила удари по російських НПЗ, заводах та об’єктах енергетики:

"Не було жодних односторонніх прохань, щоб Україна припинила удари. Навпаки, ми запитуємо: а що ми можемо зробити в цій ситуації? Ми говоримо про енергетичне перемир’я, принаймні якщо ми зараз не можемо змусити Путіна закінчити війну".

Удари України — відповідь на варварські атаки ЗС РФ:

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"Ми не донатори, особливо щодо Путіна. Якщо ви хочете, щоб ми не відповідали ударами по виробництву дизельного палива, нафтопереробці тощо — ми не будемо. Ми відповідальні. Я не хочу грати в ігри. Він атакує нас — ми відповідаємо".

При цьому він наголосив, що Україна готова піти на енергетичне перемир’я, якщо Росія вчинить так само.

Американська сторона передасть Кремлю українські пропозиції щодо енергетичного перемир’я.

Президент наголосив, що будь-який формат переговорів з боку РФ стане сигналом про те, що Москва готова рухатися до домовленостей. При цьому він не знає, чи залучатиме глава Білого дому до переговорного процесу лідера КНР Сі Цзіньпіна, який має вплив на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Завтра у Трампа запланована зустріч із Цзіньпіном, і український лідер сподівається, що голові Білого дому вдасться переконати Сі вплинути на президента країни-агресора.

Завершення війни в Україні

Зеленський заявив, що Дональд Трамп хоче завершити війну і готовий зробити все можливе, щоб покласти край кровопролиттю.

"Найважливіший крок, який може зробити Трамп, — це організувати тристоронню зустріч, на якій три лідери зможуть обговорити всі чутливі питання", — сказав політик.

Він знову наголосив на своїй готовності зустрітися з Путіним, однак висловив сумніви, що кремлівський диктатор погодиться, оскільки не має наміру припиняти війну.

Президент України вважає, що глава Кремля, у якого в іншій країні перебуває мільйон людей, і щомісяця там гине 32–33 тисячі військових, не перемагає на полі бою, а тому робить ставку на те, щоб роз’єднати західні країни, тим самим зменшивши підтримку України.

Якщо Путін не захоче закінчити війну, то, на думку Зеленського, потрібно застосувати "пекельні санкції", адже закон Грема-Блюменталя вже підписано президентом США, що сильно розлютило Кремль.

Підсумовуючи цю тему, політик зазначив, що Путін не обмежиться лише Донбасом — він хоче окупувати всю Україну.

Протиповітряна оборона

На тлі посилення повітряного терору з боку РФ Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів проти російської балістичної зброї. За словами Зеленського, Павло Паліса, його радник, розмовляв із представниками компанії Raytheon, яка виробляє ракети для систем Raytheon.

"Нам потрібні ліцензії, щоб налагодити виробництво Patriot. Компанія Raytheon готова, я попросив президента Трампа допомогти з цим. Він поставився до цього позитивно. Дай Боже, ми розпочнемо цей процес. Я не знаю, мова йде про рік-півтора", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що дефіцит ракет Patriot є значним, проте США усвідомлюють масштаб потреб України.

Київ також співпрацюватиме з іншими країнами, зокрема на Близькому Сході.

Нагадаємо, Зеленський розповів, на що він готовий піти заради того, щоб закінчити війну.

Також повідомлялося, що Зеленський розповів, хто може, але не хоче зупинити Путіна.