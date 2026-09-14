Трамп припустив передачу Києву ліцензії на ракети Patriot: у чому підступ

У США обговорюють питання передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Однак це буде "менш досконала модифікація" боєприпасів для боротьби з російською балістичною зброєю, заявив глава Білого дому Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

"Ми обговорюємо менш досконалу версію. Розумієте, про що я кажу? Про набагато менш сучасні варіанти", — наголосив він.

Трамп також запевнив, що США наразі виробляють "більше ракет Patriot, ніж будь-коли".

"У нас є великі запаси певних видів озброєння, деякі з них є практично в необмеженій кількості. Що стосується елітних (боєприпасів, — прим. ред.), то значну частину було передано Україні, але ми дуже швидко відновлюємо ці запаси", — підкреслив він.

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На початку серпня Трамп, коментуючи запит української влади щодо постачання ракет для Patriot, заявив, що американським військовим самім потрібні боєприпаси, і поклав відповідальність за вичерпання арсеналів на колишнього президента Джо Байдена.

У свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо на початку вересня зазначав, що можлива передача ліцензії на виробництво ракет для системи Patriot в Україні не вирішить проблему нестачі боєприпасів у короткостроковій перспективі.

"Це не миттєве рішення. Навіть за наявності ліцензії нарощування виробництва та будівництво заводів займе багато років", — наголосив Рубіо, додавши, що переговори з цього питання тривають.

Ліцензія на виробництво ракет для Patriot: крок уперед — два назад

У червні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням надати дозволи на виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Однак уже наприкінці серпня Дональд Трамп відмовився від своєї попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети для систем Patriot за американською ліцензією.

У Вашингтоні це пояснили тим, що передача Києву секретних технологій може, зрештою, нібито призвести до того, що вони потраплять до рук Росії, тоді як Україна напередодні зими потребує сотень ракет-перехоплювачів.

"Ми маємо бути дуже обережними. Ми маємо це берегти", — наголошував глава Білого дому.

У свою чергу компанії Raytheon і Lockheed Martin, які беруть участь у виробництві ракет для систем Patriot, побоюються, що Київ, отримавши ліцензії, зможе значно вдосконалити існуючі продукти завдяки ноу-хау та зниженню собівартості виробництва.

Ракети-перехоплювачі Patriot вважаються одним із ключових засобів захисту України від російських балістичних ракет. Виробник комплексу — компанія RTX (раніше Raytheon) — випускає близько 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE на рік.

Тим часом компанія Lockheed Martin продемонструвала ракету PAC‑3 ACE

Нагадаємо, Німеччина терміново передасть Україні ракети Patriot із національних запасів Бундесверу.

Також повідомлялося, що Україна закупить близько 1000 ракет для Patriot за рахунок кредитних коштів Євросоюзу.