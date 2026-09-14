Трамп припустив передачу Києву ліцензії на ракети Patriot: у чому підступ
У США обговорюють питання передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
Однак це буде "менш досконала модифікація" боєприпасів для боротьби з російською балістичною зброєю, заявив глава Білого дому Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
"Ми обговорюємо менш досконалу версію. Розумієте, про що я кажу? Про набагато менш сучасні варіанти", — наголосив він.
Трамп також запевнив, що США наразі виробляють "більше ракет Patriot, ніж будь-коли".
"У нас є великі запаси певних видів озброєння, деякі з них є практично в необмеженій кількості. Що стосується елітних (боєприпасів, — прим. ред.), то значну частину було передано Україні, але ми дуже швидко відновлюємо ці запаси", — підкреслив він.
На початку серпня Трамп, коментуючи запит української влади щодо постачання ракет для Patriot, заявив, що американським військовим самім потрібні боєприпаси, і поклав відповідальність за вичерпання арсеналів на колишнього президента Джо Байдена.
У свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо на початку вересня зазначав, що можлива передача ліцензії на виробництво ракет для системи Patriot в Україні не вирішить проблему нестачі боєприпасів у короткостроковій перспективі.
"Це не миттєве рішення. Навіть за наявності ліцензії нарощування виробництва та будівництво заводів займе багато років", — наголосив Рубіо, додавши, що переговори з цього питання тривають.
Ліцензія на виробництво ракет для Patriot: крок уперед — два назад
У червні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням надати дозволи на виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.
Однак уже наприкінці серпня Дональд Трамп відмовився від своєї попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети для систем Patriot за американською ліцензією.
У Вашингтоні це пояснили тим, що передача Києву секретних технологій може, зрештою, нібито призвести до того, що вони потраплять до рук Росії, тоді як Україна напередодні зими потребує сотень ракет-перехоплювачів.
"Ми маємо бути дуже обережними. Ми маємо це берегти", — наголошував глава Білого дому.
У свою чергу компанії Raytheon і Lockheed Martin, які беруть участь у виробництві ракет для систем Patriot, побоюються, що Київ, отримавши ліцензії, зможе значно вдосконалити існуючі продукти завдяки ноу-хау та зниженню собівартості виробництва.
Ракети-перехоплювачі Patriot вважаються одним із ключових засобів захисту України від російських балістичних ракет. Виробник комплексу — компанія RTX (раніше Raytheon) — випускає близько 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE на рік.
Нагадаємо, Німеччина терміново передасть Україні ракети Patriot із національних запасів Бундесверу.
Також повідомлялося, що Україна закупить близько 1000 ракет для Patriot за рахунок кредитних коштів Євросоюзу.