Трамп допустил передачу Киеву лицензии на ракеты Patriot: в чем подвох

В США обсуждают вопрос передачи лицензии Украине на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Однако это будет "менее продвинутая модификация" боеприпасов для борьбы с российской баллистикой, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One.

"Мы обсуждаем менее продвинутую версию. Понимаете, о чем я говорю? О куда менее современных вариантах", — подчеркнул он.

Трамп также заверил, что США на данный момент производят "больше ракет Patriot, чем когда-либо".

"У нас большие запасы определенных вооружений, некоторые из них имеются практически в бесконечном количестве. Что касается элитных (боеприпасов, — прим. ред), то многое было передано Украине, но мы очень быстро восстанавливаем эти запасы", — подчеркнул он.

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В начале августа Трамп, комментируя запрос украинских властей о поставках ракет для Patriot, заявил, что американским военным самим нужны боеприпасы и возложил ответственность за истощение арсеналов на бывшего президента Джо Байдена.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в начале сентября говорил, что возможная передача лицензии на производство ракет для системы Patriot в Украине не решит проблему нехватки боеприпасов в краткосрочной перспективе.

"Это не мгновенное решение. Даже при наличии лицензии, наращивание производства, строительство заводов займет много лет", — подчеркивал Рубио, добавив, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Лицензия на производство ракет для Patriot: шаг вперед — два назад

В июне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой предоставить разрешения на производство оружия по лицензии в Европе и Украине.

Однако уже в конце августа Дональд Трамп отказался от своего прежнего обещания разрешить Украине производить ракеты для систем Patriot по американской лицензии.

В Вашингтоне это объяснили тем, что передача Киеву секретных технологий может в конечном итоге якобы привести к их попаданию в руки России, тогда как Украина в преддверии зимы нуждается в сотнях ракет-перехватчиков.

"Мы должны быть очень осторожны. Мы должны это беречь", — подчеркивал глава Белого дома.

В свою очередь компании Raytheon и Lockheed Martin, участвующие в производстве ракет для систем Patriot, опасаются, что Киев, получив лицензии, сможет значительно улучшить существующие продукты благодаря ноу-хау и снижению себестоимости производства.

Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. Производитель комплекса — компания RTX (ранее Raytheon) — выпускает около 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE в год.

Тем временем Lockheed Martin показал ракету PAC‑3 ACE

Напомним, Германия срочно передаст Украине ракеты Patriot из национальных запасов Бундесвера.

Также сообщалось, что Украина закупит около 1000 ракет для Patriot с кредитных средств Евросоюза.