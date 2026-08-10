Трамп отказался передать Украине технологии Patriot: СМИ раскрыли причину, связанную с РФ

Президент США Дональд Трамп отказался от своего прежнего обещания разрешить Украине производить ракеты для систем Patriot по американской лицензии. В Вашингтоне опасаются, что передача Киеву секретных технологий может в конечном итоге привести к их попаданию в руки России, тогда как Украина в преддверии зимы нуждается в сотнях ракет-перехватчиков.

Как сообщается в материале издания The Telegraph, в июле во время встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Тогда американский президент говорил, что после передачи необходимых технологий украинские предприятия смогут достаточно быстро начать производить ракеты самостоятельно.

Однако уже через несколько недель позиция Трампа изменилась. Во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде он заявил, что передавать подобные технологии сложно, поскольку страна, которая их получит, в будущем может использовать их против США.

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По информации The Telegraph, за изменением позиции президента стоит дискуссия внутри американской администрации о том, насколько безопасно передавать Украине технологии, которые Вашингтон считает одними из наиболее чувствительных в своей оборонной промышленности.

Почему США не спешат передавать Украине технологии Patriot

Одна из главных причин беспокойства США — технология PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker. Это компактный радар, который устанавливается в носовой части ракеты Patriot. В частности, он помогает перехватчику на последнем этапе полета обнаружить вражескую цель, зафиксировать ее и скорректировать траекторию для прямого столкновения.

Как известно, этот радар производится компанией Boeing на заводе в Хантсвилле, штат Алабама. В целом его ширина составляет около восьми дюймов, и он размещается внутри носовой части ракеты диаметром примерно десять дюймов.

Именно эта технология имеет особое значение для эффективности системы "Пэтриот", поэтому США строго контролируют доступ к ней. Хотя системами "Пэтриот" пользуются около 20 стран, полноценное лицензионное производство ракет на данный момент имеют только Германия и Япония. В то же время даже Японии Вашингтон не разрешил самостоятельно производить Ka-band-радар.

Автор материала также поясняет, что создание такого производства требует не просто передачи готовых чертежей. Для этого Украине пришлось бы получить техническую документацию, программное обеспечение и доступ к специальным инженерным знаниям. Кроме того, США должны были бы проверить все предприятия, сотрудников и субподрядчиков, которые будут иметь доступ к технологии, и получить гарантии ее защиты.

Больше всего американские чиновники опасаются, что в случае утечки эти данные могут оказаться в России. Бывший командующий Европейским командованием США Филипп Бридлав заявил газете The Telegraph, что такая угроза действительно беспокоит представителей администрации Трампа.

Кроме того, в Вашингтоне обращают внимание на то, что передача технологий приведет к фактическому расширению круга лиц, имеющих доступ к американским военным разработкам. Источник, близкий к президенту США, также сообщил изданию, что в администрации учитывают случаи, когда переданное Украине западное оружие впоследствии оказывалось на европейском черном рынке.

Есть и чисто практическая проблема — для производства Patriot в Украине пришлось бы создавать новую цепочку поставок и искать предприятия, способные изготавливать сертифицированные компоненты. По словам помощника министра обороны США по вопросам промышленной политики Майкла Каденацци, в мире существует ограниченное количество инженеров и производителей, обладающих необходимой квалификацией, поэтому построение такой цепочки займет время.

По оценкам специалистов, даже при условии получения разрешения запуск производства может занять около трех лет. Показателен пример Японии, которой потребовалось примерно столько же времени, чтобы впервые успешно опробовать производство PAC-3.

Почему Украине нужны Patriot уже сейчас

При этом для Украины вопрос о системах Patriot имеет особое значение, ведь времени на налаживание собственного производства практически нет. В настоящее время эти системы остаются одним из главных средств защиты от российских баллистических и гиперзвуковых ракет, однако запас ракет-перехватчиков у Киева ограничен.

Именно поэтому Владимир Зеленский обратился к партнерам с просьбой предоставить Украине около 300 ракет Patriot, чтобы укрепить украинскую ПВО в преддверии зимы, когда Россия может вновь начать массированные удары по энергетической инфраструктуре.

Более того, необходимость в достаточном количестве таких ракет продемонстрировал один из недавних ударов по Киевской области. По данным The Telegraph, Россия выпустила 24 баллистические ракеты, однако украинской ПВО якобы не удалось перехватить ни одну из них. В результате атаки погибли 17 человек, а инфраструктура была серьезно повреждена.

В то же время запуск производства ракет Patriot непосредственно в Украине сопряжен с определенным риском — заводы могут стать приоритетными целями для российских ударов. Поэтому среди возможных вариантов рассматривается производство ракет в Германии или другой европейской стране.

Но и такой вариант не позволит Украине получить ракеты в кратчайшие сроки. Хотя Германия уже имеет лицензию на производство Patriot, ее собственный завод до сих пор не достроен.

По мнению эксперта Университета Осло Фабиана Гофманна, у этой проблемы есть сразу две стороны: США опасаются, что секретные технологии могут попасть в Россию, а производственные объекты в Украине могут быть уничтожены российскими ударами. Если же производство все-таки разместят в Украине, его придется максимально защищать и рассредоточивать.

Тем временем Boeing уже готовится к увеличению объемов производства радаров для Patriot. В апреле компания заключила семилетнее соглашение, предусматривающее утроение годового объема производства радаров Ka-диапазона. Ожидается, что за время действия соглашения их будет произведено больше, чем за предыдущие 26 лет вместе взятых.

Однако даже это не решает проблему дефицита, поскольку в ракетах Patriot нуждается не только Украина — в США также существует большой спрос на эти ракеты. По некоторым оценкам, американские военные уже израсходовали от 50% до 65% собственного запаса ракет-перехватчиков.

Кроме того, издание The Atlantic сообщало, что компании Raytheon и Lockheed Martin не спешат передавать Украине лицензии на производство ракет для Patriot, официально ссылаясь на риск нарушения прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, 7 августа Дональд Трамп заявил, что у США самих есть проблемы с запасами ракет Patriot. Он обвинил Джо Байдена в том, что из-за крупных поставок оружия Украине американские запасы значительно сократились.