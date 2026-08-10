Трамп відмовився передавати Україні технології Patriot: ЗМІ розкрили причину, пов'язану з РФ

Президент США Дональд Трамп відмовився від своєї попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети для систем Patriot за американською ліцензією. У Вашингтоні побоюються, що передача Києву секретних технологій може зрештою призвести до їхнього потрапляння до Росії, тоді як Україна напередодні зими потребує сотень ракет-перехоплювачів.

Як йдеться в матеріалі видання The Telegraph, у липні під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі Трамп заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво Patriot. Тоді американський президент говорив, що після передачі необхідних технологій українські підприємства зможуть досить швидко почати виготовляти ракети самостійно.

Однак уже за кілька тижнів позиція Трампа змінилася. Під час засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді він заявив, що передавати подібні технології складно, оскільки країна, яка їх отримає, у майбутньому може використати їх проти США.

За інформацією The Telegraph, за зміною позиції президента стоїть дискусія всередині американської адміністрації щодо того, наскільки безпечно передавати Україні технології, які Вашингтон вважає одними з найбільш чутливих у своїй оборонній промисловості.

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Чому США не поспішають передавати Україні технології Patriot

Одна з головних причин занепокоєння США — технологія PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker. Це компактний радар, який встановлюють у носовій частині ракети Patriot. Зокрема, він допомагає перехоплювачу на останньому етапі польоту виявити ворожу ціль, зафіксувати її та скоригувати траєкторію для прямого зіткнення.

Як відомо, цей Радар виробляє Boeing на підприємстві в Хантсвіллі у штаті Алабама. В цілому, він має близько восьми дюймів у ширину й розміщується всередині носової частини ракети діаметром приблизно десять дюймів.

Саме ця технологія є особливо важливою для ефективності Patriot, тому США жорстко контролюють доступ до неї. Хоча системами Patriot користуються близько 20 країн, повноцінне ліцензоване виробництво ракет наразі мають лише Німеччина та Японія. Водночас навіть Японії Вашингтон не дозволив самостійно виготовляти Ka-band радар.

Автор матеріалу також поянює, що створення такого виробництва потребує не просто передачі готових креслень. Для цього Україні довелося б отримати технічну документацію, програмне забезпечення та доступ до спеціальних інженерних знань. Крім того, США повинні були б перевірити всі підприємства, працівників і субпідрядників, які матимуть доступ до технології, та отримати гарантії її захисту.

Найбльіше американські чиновники побоюються, що в разі витоку ці дані можуть опинитися в Росії. Колишній командувач Європейського командування США Філіп Брідлав заявив The Telegraph, що така загроза справді турбує представників адміністрації Трампа.

Крім того, у Вашингтоні звертають увагу на те, що передача технологій означатиме фактичне розширення кола людей, які матимуть доступ до американських військових розробок. Джерело, близьке до президента США, також розповіло виданню, що в адміністрації враховують випадки, коли передана Україні західна зброя згодом опинялася на європейському чорному ринку.

Є й суто практична проблема — для виробництва Patriot в Україні довелося б створювати новий ланцюг постачання та шукати підприємства, здатні виготовляти сертифіковані компоненти. За словами помічника міністра оборони США з питань промислової політики Майкла Каденацці, у світі є обмежена кількість інженерів і виробників, які мають необхідну кваліфікацію, тому побудова такого ланцюга займе час.

За оцінкою фахівців, навіть за умови отримання дозволу запуск виробництва може тривати близько трьох років. Показовим є приклад Японії, якій знадобилося приблизно стільки ж часу, щоб уперше успішно випробувати виробництво PAC-3.

Чому Україні потрібні Patriot уже зараз

При цьому, для України питання Patriot є особливо важливим, адже часу на створення власного виробництва майже немає. Наразі ці системи залишаються одним із головних засобів захисту від російських балістичних і гіперзвукових ракет, але запас ракет-перехоплювачів у Києва обмежений.

Саме тому Володимир Зеленський просив партнерів надати Україні близько 300 ракет Patriot, аби посилити українську ППО напередодні зими, коли Росія може знову почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі.

Ба більше, госту необхідність у достатній кількості таких ракет, показав один із нещодавніх ударів по Київській області. За даними The Telegraph, Росія випустила 24 балістичні ракети, однак українській ППО нібито не вдалося перехопити жодну з них. Внаслідок атаки загинули 17 людей, а інфраструктура була серйозно пошкоджена.

Водночас запуск виробництва Patriot безпосередньо в Україні має власний ризик — заводи можуть стати пріоритетними цілями для російських ударів. Тому серед можливих варіантів розглядають виробництво ракет у Німеччині або іншій європейській країні.

Але й такий варіант не дасть Україні ракет у короткі строки. Хоч Німеччина вже має ліцензію на виробництво Patriot, її власний завод досі не завершений.

На думку експерта Університету Осло Фабіана Гофманна, проблема має одразу два боки: США побоюються, що секретні технології можуть потрапити до Росії, а виробничі об'єкти в Україні можуть бути знищені російськими ударами. Якщо ж виробництво все-таки розмістять в Україні, його доведеться максимально захищати та розосереджувати.

Тим часом Boeing уже готується виробляти більше радарів для Patriot. У квітні компанія уклала семирічну угоду, яка передбачає потроєння щорічного виробництва Ka-band радарів. Очікується, що за час дії угоди їх виготовлять більше, ніж за попередні 26 років разом.

Проте навіть це не вирішує проблему дефіциту, оскільки Patriot потрібні не лише Україні — США також мають великий попит на ці ракети. За деякими оцінками, американські військові вже використали від 50% до 65% власного запасу ракет-перехоплювачів.

Також видання The Atlantic писало, що компанії Raytheon і Lockheed Martin не поспішають передавати Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot, офіційно посилаючись на ризик порушення інтелектуальної власності.

Крім того, 7 серпня Дональд Трамп заявив, що США самі мають проблеми із запасами ракет Patriot. Він звинуватив Джо Байдена в тому, що через великі поставки зброї Україні американські запаси значно скоротилися.