Байден спустошив запаси: Трамп відповів на прохання Зеленського надати ракети Patriot Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп дав відповідь на запит Володимира Зеленського щодо надання Україні ракет-перехоплювачів Patriot для захисту від російських атак.

Глава Білого дому заявив про те, що ці ракети потрібні і самим США, а з їхніми запасами виникли проблеми. У них Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена, передає слова політика з Білого дому Sky News.

Президент США заявив, що саме за часів адміністрації Байдена американські ракетні запаси були значно спустошені. Він пригадав, скільки зброї колишній глава США передав Україні, щоб та могла протистояти російській агресії.

Трамп звинуватив Байдена у тому, що той "віддав Україні озброєння на 300 мільярдів доларів". Це, за його словами, і вплинуло на те, що запаси США значно зменшилися, і тепер його адміністрації доводиться дбати про те, щоб їх поновити.

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"Байден дав йому так багато, Байден дав йому боєприпасів на суму 300 мільярдів доларів", — заявив глава Білого дому.

Коли журналісти запитали у Трампа про посилення російських атак на цивільних в Україні, той відсторонився від цього і заявив, що США від війни відділяє океан.

"Послухайте, ми не маємо нічого спільного. Нас розділяє океан. Але мені не подобається бачити, як гинуть молоді люди", — відповів Трамп.

Крім того, політик додав, що у питанні врегулювання російсько-української війни "досягнуто прогресу". Однак у подробиці вирішив не вдаватися.

Нагадаємо, 5 серпня видання Financial Times писало, що Трамп відмовив Зеленському у додаткових ракетах Patriot. Своє рішення президент США пояснив тим, що у США виник дефіцит запасів, а також необхідністю зберегти їх для захисту американських об'єктів на Близькому Сході.

Також раніше посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Fox Business заявив, що Україна не отримає можливості виробляти ракети для систем Patriot вже цієї зими.