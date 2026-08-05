Трамп відмовив Зеленському у додаткових ракетах до Patriot: яка причина, — FT

Президент США Дональд Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленському в проханні надати сотні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Він пояснив це дефіцитом запасів у США та необхідністю зберегти їх для захисту американських об'єктів на Близькому Сході.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі в Овальному кабінеті минулого тижня.

За їхніми словами, Трамп заявив, що наявних у США запасів недостатньо, а частина ракет потрібна для захисту американських об'єктів у країнах Перської затоки та на Близькому Сході на тлі війни з Іраном.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна критично потребує ракет-перехоплювачів Patriot, які є єдиною західною системою, здатною надійно збивати російські балістичні ракети. Після масованої атаки РФ він наголосив: “Перехоплювачі балістичних ракет могли б врятувати життя людей, які загинули сьогодні”.

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За інформацією FT, під час нічної атаки Росія випустила по Києву 24 балістичні ракети, чотири протикорабельні ракети та 115 безпілотників. Українські сили збили 98 дронів, однак жодну з балістичних ракет перехопити не вдалося.

Водночас видання зазначає, що Трамп також поставив під сумнів плани щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Раніше він заявляв, що Вашингтон розглядає таку можливість, але наголосив, що США мають обережно ставитися до ліцензування цієї технології. За словами посла США при НАТО Метью Вітакера, навіть у разі ухвалення такого рішення виробництво не запрацює до цієї зими.

Нагадаємо, 3 серпня посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Україна не зможе розпочати спільне зі США виробництво ракет для систем Patriot уже цієї зими. За його словами, переговори про довгострокову співпрацю тривають, однак укласти відповідну угоду найближчими місяцями не вдасться.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. За його словами, передача таких технологій пов'язана з надто високими ризиками, адже в майбутньому вони можуть бути використані проти самих Сполучених Штатів.

Водночас на початку липня Трамп допускав можливість такого кроку. Тоді він говорив, що США можуть дозволити Україні виробляти ракети для Patriot, і жартував, що після отримання технологій Київ зможе самостійно виготовляти ракети та більше не нарікатиме на недостатню американську допомогу.