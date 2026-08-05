Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах для Patriot: какая причина, — FT

Президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Он объяснил это дефицитом запасов в США и необходимостью сохранить их для защиты американских объектов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе.

По их словам, Трамп заявил, что имеющихся в США запасов недостаточно, а часть ракет необходима для защиты американских объектов в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке на фоне войны с Ираном.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках Patriot, которые являются единственной западной системой, способной надежно сбивать российские баллистические ракеты. После массированной атаки РФ он подчеркнул: "Перехватчики баллистических ракет могли бы спасти жизни людей, которые погибли сегодня".

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По данным FT, в ходе ночной атаки Россия выпустила по Киеву 24 баллистические ракеты, четыре противокорабельные ракеты и 115 беспилотников. Украинские силы сбили 98 дронов, однако ни одну из баллистических ракет перехватить не удалось.

В то же время издание отмечает, что Трамп также поставил под сомнение планы по предоставлению Украине лицензии на производство ракет Patriot. Ранее он заявлял, что Вашингтон рассматривает такую возможность, но подчеркнул, что США должны осторожно подходить к лицензированию этой технологии. По словам посла США при НАТО Мэтью Витакера, даже в случае принятия такого решения производство не начнётся до этой зимы.

Напомним, 3 августа посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Украина не сможет начать совместное с США производство ракет для систем Patriot уже этой зимой. По его словам, переговоры о долгосрочном сотрудничестве продолжаются, однако заключить соответствующее соглашение в ближайшие месяцы не удастся.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. По его словам, передача таких технологий сопряжена со слишком высокими рисками, ведь в будущем они могут быть использованы против самих Соединенных Штатов.

В то же время в начале июля Трамп допускал возможность такого шага. Тогда он говорил, что США могут разрешить Украине производить ракеты для Patriot, и шутил, что после получения технологий Киев сможет самостоятельно изготавливать ракеты и больше не будет жаловаться на недостаточную американскую помощь.