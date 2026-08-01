"Могут отвернуться": Трамп отказался от соглашения с Украиной о ракетах Patriot, – NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot, необходимых для защиты от российских обстрелов.

Последние высказывания Трампа показывают, что американский президент мог изменить свою позицию по производству Украиной ракет для Patriot. К такому выводу пришли журналисты газеты The New York Times.

По данным издания, во время встречи с кабинетом министров в пятницу Трампа спросили о возможном соглашении с Украиной. В ответ он заявил, что США "на это не согласились", добавив, что "трудно отдавать такие технологии".

Политик подчеркнул, что американское оружие является "самым мощным в мире", поэтому стоит быть очень осторожным, раскрывая секреты его производства.

"Те люди, которым вы даете эти технологии, когда-нибудь могут отвернуться от вас", — сказал президент США.

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Журналисты также отметили, что Трамп раскритиковал решения Джо Байдена по вооружению Украины. При этом он признал, что сам одобрял передачу оружия Киеву.

"Президент Байден, к сожалению, многое отдал Украине. И он дал — и я тоже. Я имею в виду, я дал им "Джавелины", истребители танков. Без "Джавелинов" эта война была бы однодневной", — заявил Трамп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Трампом совместное производство ракет для Patriot.

Фокус также сообщал, что впоследствии стало известно о колебаниях Трампа относительно предоставления Украине лицензии на производство ракет для Patriot.