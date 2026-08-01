"Можуть відвернутися": Трамп відмовився від угоди з Україною щодо ракет Patriot, – NYT

Президент США Дональд Трамп заявив, що не погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot, необхідних для захисту від російських обстрілів.

Останні висловлювання Трампа показують, що американський президент міг змінити свою позицію щодо виробництва Україною ракет для Patriot. Такого висновку дійшли журналісти газети The New York Times.

За даними видання, під час зустрічі з кабінетом міністрів у п'ятницю Трампа запитали про можливу угоду з Україною. У відповідь він заявив, що США "на це не погодилися", додавши, що "важко віддавати такі технології".

Політик наголосив, що американська зброя є "наймогутнішою у світі", тому варто бути дуже обережним, розкриваючи секрети її виробництва.

"Ті люди, яким ви даєте ці технології, колись можуть відвернутися від вас", — сказав президент США.

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Журналісти також зауважили, що Трамп розкритикував рішення Джо Байдена щодо озброєння України. При цьому він визнав, що сам погоджував передачу зброї Києву.

"Президент Байден, на жаль, багато чого віддав Україні. І він дав — і я теж. Я маю на увазі, я дав їм "Джавеліни", винищувачі танків. Без "Джавелінів" ця війна була б одноденною", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Трампом спільне виробництво ракет для Patriot.

Фокус також повідомляв, що згодом стало відомо про вагання Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot.