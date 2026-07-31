"Нам слід бути обережними": Трамп ще вагається, чи надати Україні ліцензію на виробництво Patriot, — FT

Президент США Дональд Трамп ще не вирішив, чи надасть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Раніше він заявляв, що дозволить країні виробляти цю зброю, яка має вирішальне значення для її оборони у війні проти РФ.

Вашингтон все ще розглядає питання про надання Україні можливості виробництва Patriot, оскільки США не надають ліцензій на таке обладнання. Про це Дональд Трамп заявив у телефонному інтерв'ю газеті Financial Times.

"Це надзвичайно потужна зброя, і… ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми насправді не видаємо ліцензій на обладнання", — пояснив глава Білого дому журналістам.

Цей коментар Трампа пролунав лише за кілька днів після особистої зустрічі з Володимиром Зеленським. Після переговорів у Вашингтоні Зеленський назвав їх "вдалими" і заявляв, що США нададуть Україні ліцензію на виробництво цих ракет-перехоплювачів.

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Трамп також наголосив, що його увага зосереджена на припиненні війни в Україні. Він заявив, що його посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва "вже найближчими днями" у питаннях врегулювання конфлікту.

"Якщо сказати дуже просто, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася. Я не шукаю ракет. Ми шукаємо миру", — зазначив глава Білого дому.

Варто нагадати, що Трамп пообіцяв надати Україні ліцензії на виробництво Patriot ще на початку липня, на саміті НАТО в турецькій Анкарі.

"Ми надамо Україні право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити", — заявляв президент США.

Він також казав, що виробника Patriot на той момент ще не поінформували про цю ініціативу, але висловив упевненість, що "все владнається".

Нагадаємо, нещодавно видання Die Welt повідомляло, що компанія Boeing може заблокувати надання ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Також днями медіа Axios писало, що Зеленський попросив у Трампа "зимовий пакет" Patriot.