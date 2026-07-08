США нададуть Україні ліцензії на вироблення ракет Patriot, — Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 8 липня проводять двосторонню зустріч на саміті НАТО в турецькій Анкарі. Під час переговорів Трамп заявив, що США нададуть Україні право виробляти ракети для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомили під час зустрічі лідерів.

"Ми надамо Україні право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити", — сказав Дональд Трамп.

Після цього Трамп пожартував, що Володимир Зеленський більше не зможе скаржитися на недостатню кількість ракет, адже Україна "зможе робити їх сама". Він також зазначив, що виробника Patriot ще не поінформували про цю ініціативу, але висловив упевненість, що "все владнається".

За словами американського президента, багато країн не змогли б виробляти такі ракети, однак українці є "дуже винахідливими".

На переговори Володимира Зеленського і Дональда Трампа відведено одну годину. Головною темою зустрічі є посилення української системи протиповітряної оборони, зокрема отримання ракет до комплексів Patriot.

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Зустріч відбувається 8 липня в межах саміту НАТО, який проходить у турецькій Анкарі.

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Ракети Patriot — що відомо

Раніше Фокус повідомляв, що Європа планує посилити виробництво ракет Patriot завдяки новому заводу компанії MBDA, який будують у німецькому Шробенхаузені. Фундамент підприємства заклали у листопаді 2024 року. Очікується, що виробничі приміщення завершать до кінця 2026 року, а перші ракети можуть випустити наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. На заводі вироблятимуть ракети PAC-2 Patriot, тоді як для перехоплення балістичних цілей також використовують ракети PAC-3, які знищують ціль прямим влучанням.

Навесні 2026 року аналітики Defense Express повідомляли, що американські заводи Raytheon зараз можуть виготовляти близько 700 ракет Patriot на рік, але компанія планує збільшити виробництво до 2–3 тисяч ракет протягом кількох років. За їхніми оцінками, нині щомісяця випускають приблизно 50 ракет, які розподіляють між Пентагоном і союзниками США. Водночас мінімальна потреба України за нинішніх темпів російських балістичних атак становить близько 60 протиракет на місяць.

Також у травні стало відомо, що США дозволили ще одній країні налагодити виробництво ракет Patriot.

Раніше Фокус із посиланням на експертів писав, що на саміті НАТО в Анкарі Україна планує порушити питання постачання ракет до систем Patriot, фінансування військової допомоги та провести переговори президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Експерти також зазначали, що попри зміну пріоритетів Альянсу, Київ розраховує на затвердження пакета військової допомоги та обговорення посилення української ППО.