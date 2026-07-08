США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot, — Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 8 июля проводят двустороннюю встречу на саммите НАТО в турецкой Анкаре. В ходе переговоров Трамп заявил, что США предоставят Украине право производить ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщили в ходе встречи лидеров.

"Мы предоставим Украине право производить системы Patriot, мы покажем, как их производить", — сказал Дональд Трамп.

После этого Трамп пошутил, что Владимир Зеленский больше не сможет жаловаться на недостаточное количество ракет, ведь Украина "сможет производить их сама". Он также отметил, что производителя Patriot ещё не проинформировали об этой инициативе, но выразил уверенность, что "всё уладится".

По словам американского президента, многие страны не смогли бы производить такие ракеты, однако украинцы "очень изобретательны".

На переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа отведено один час. Главной темой встречи является укрепление украинской системы противовоздушной обороны, в частности поставка ракет для комплексов Patriot.

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Встреча состоится 8 июля в рамках саммита НАТО, который проходит в турецкой Анкаре.

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Ракеты Patriot — что известно

Ранее "Фокус" сообщал, что Европа планирует нарастить производство ракет Patriot благодаря новому заводу компании MBDA, который строится в немецком Шробенхаузене. Фундамент предприятия был заложен в ноябре 2024 года. Ожидается, что строительство производственных помещений завершится к концу 2026 года, а первые ракеты могут быть выпущены в конце 2026-го или в начале 2027 года. На заводе будут производить ракеты PAC-2 Patriot, тогда как для перехвата баллистических целей также используются ракеты PAC-3, которые уничтожают цель прямым попаданием.

Весной 2026 года аналитики Defense Express сообщали, что американские заводы Raytheon в настоящее время могут производить около 700 ракет Patriot в год, но компания планирует увеличить объемы производства до 2–3 тысяч ракет в течение нескольких лет. По их оценкам, в настоящее время ежемесячно выпускается примерно 50 ракет, которые распределяются между Пентагоном и союзниками США. При этом минимальная потребность Украины при нынешних темпах российских баллистических атак составляет около 60 противоракет в месяц.

Кроме того, в мае стало известно, что США разрешили ещё одной стране наладить производство ракет Patriot.

Ранее "Фокус" со ссылкой на экспертов сообщал, что на саммите НАТО в Анкаре Украина планирует поднять вопрос о поставках ракет для систем Patriot, финансировании военной помощи, а также провести переговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Эксперты также отмечали, что, несмотря на изменение приоритетов Альянса, Киев рассчитывает на утверждение пакета военной помощи и обсуждение укрепления украинской ПВО.