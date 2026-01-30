Сколько ракет Patriot ежемесячно нужно ВСУ и почему их не хватает: PAC3 против "Искандеров", — DE

Украина ежемесячно страдает от ударов баллистических ракет "Искандер" Российской Федерации, а также от других скоростных средств поражения. При этом в момент, когда россияне зимой били по теплостанциям, противоракет MSE PAC3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot не было. Сколько ракет Patriot нужно для защиты от баллистических ударов и может ли эту потребность покрыть военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки?

Поставка ракет Patriot для Украины происходит чуть ли не в телефонном режиме по указанию президента США Дональда Трампа, говорится в статье портала Defense Express. На фоне ударов по ТЭС в Киеве, когда средства ПВО пропустили баллистические "Искандеры" ВС РФ, аналитики решили посчитать, сколько ракет нужно ВСУ в месяц и почему темпы баллистических ударов ВС РФ превосходят возможности США.

На портале расчеты провели с учетом того, сколько Patriot есть у Украины, сколько баллистических ракет ежемесячно запускают ВС РФ и какие нормы расходов PAC3 в США и в ВСУ. С определенными допусками аналитики установили, что ВСУ имеют, вероятно, 10 комплексов Patriot. Для упрощения, предположили, что есть по шесть пусковых установок в каждом комплексе, и каждая пусковая штатно заряжается шестью ракетами MSE PAC3, способными сбивать баллистику. Ориентировочно, полная загрузка всех пусковых — это 360 ракет. Следующие оценки делались с учетом темпов ударов ВС РФ в декабре 2025-январе 2026 года.

Ракеты Patriot — каковы расходы PAC3 в месяц

Аналитики проанализировали темпы обстрелов ВС РФ с использованием баллистики. Ориентировочно, речь идет о 61 "Искандер" в месяц, которые угрожали целям в зоне ответственности установок Patriot.

Стандарты расхода ракет PAC3 армией США — 1-2 ракеты на вражеское средство поражения, хотя допускается и три, и даже 14 — в зависимости от уровня угрозы. С учетом этого, американцам, чтобы отразить атаку 61 "Искандера", понадобилось бы 122-244 противоракеты, говорится в статье. При этом, согласно некоторым заявлениям Воздушных сил ВСУ, у украинцев на одну вражескую цель идет одна противоракета (если пусковые не пустые): то есть пропорция — один к одному, а численность — 61 ракет PAC3 Patriot в месяц. Потребности в PAC3 армии США и Украины отличаются в два-три раза.

Сколько ракет Patriot изготавливают США

В статье сообщили, что компания Lockheed Martin производит 620 ракет Patriot в год (в 2025 году), то есть 51 ед. в месяц. И эта численность распределяется между всеми операторами ЗРК Patriot [операторов — почти 20 стран], а не идет только в Украину.

Потребности ВСУ, обусловленные темпами ударов ВС РФ, не покрываются темпами производства противоракет, пояснили аналитики. США объявили, что нарастят выпуск до 2000, но это произойдет не за месяц и не за год. Ко всему, следует помнить о дороговизне PAC3 Patriot, поскольку Украине их покупают за "живые деньги": 4,97 млн дол. за единицу или около 300 млн дол. за месячную партию.

Аналитики DE подытожили, что при текущих проблемах с нехваткой средств для сбивания баллистики, лучший вариант для Украины и партнеров, — дальнобойные удары по местам изготовления ракет "Искандер", а не погоня за противоракетами.

Система ПВО — какие проблемы с PAC3 для Patriot

Отметим, 30 января появилась статья медиа The Finacial Times, в которой говорилось о проблемах с поставкой ракет PAC3 для Patriot ВСУ. Выяснилось, что ракеты не прибыли вовремя в Украину: опоздали на сутки, хотя должны были прийти месяцем раньше. Но 20 января ВС РФ запустили 34 баллистические ракеты и полностью уничтожили объекты теплоэнергетики в Киеве в дни самых больших морозов, также пострадали другие регионы.

Медиа напомнило, что ракеты покупаются за средства стран, которые присоединились к инициативе RURL по покупке американского оружия для украинцев (Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Испания). Один платеж от неназванной страны прошел не вовремя, и поэтому средств отражения атаки РФ не было, хотя разведка за неделю предупредила, что видит баллистику на российских пусковых площадках. Европейские чиновники отрицают обвинения, но 30 января Зеленский еще раз подчеркнул, что ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве разбиты из-за "пустой ПВО".

Напоминаем, 13 января Фокус писал об очередном массированном ударе ВС РФ с использованием баллистических ракет и других средства поражения, которые могли не фиксироваться средствами ПВО.