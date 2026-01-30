Блэкаут в Украине: Зеленский заявил, что ракеты для Patriot опоздали на день из-за неоплаченного Европой счета

Владимир Зеленский обвинил европейцев в том, что они оставили украинскую систему ПВО без боеприпасов, задержав платежи. Из-за чего атака ВС РФ на украинские энергообъекты была такой "успешной" и оставила Киев без света, воды и отопления в разгар холодной зимы.

Об этом президент Украины рассказал журналистам The Financial Times вечером 29 января. Он сообщил, что ракеты-перехватчики Pac-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, обещанные европейскими партнерами, прибыли на день позже из-за пропущенного платежа, в результате чего многие украинцы остались без электричества, отопления и воды после российских обстрелов.

"Транш в рамках инициативы PURL (Приоритетный список требований к Украине — ред.) не был оплачен. Ракеты не прибыли", — сказал он, не называя страну, предположительно ответственную за это.

Зеленский, по всей видимости, имел в виду российскую атаку 20 января, в ходе которой по Украине было выпущено 34 баллистические и крылатые ракеты. Боеприпасы Pac-3 — единственные в арсенале Киева, способные сбивать баллистические ракеты.

Відео дня

16 января Зеленский предупредил, что запасы зенитных ракет в Украине истощены и некоторые системы ПВО остались без ракет.

"Представьте себе: я знаю, что баллистические ракеты летят по нашей энергетической инфраструктуре, я знаю, что развернуты системы Patriot, и я знаю, что электричества не будет, потому что нет ракет, чтобы их перехватить", — сказал он, описывая последний обстрел РФ.

В подготовке для PURL участвовали Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Испания. Инициатива была запущена США и странами НАТО в 2025 году с целью закупки американских систем ПВО и другого вооружения, имеющего решающее значение для защиты Украины от российских атак, за счет средств, собранных европейскими государствами.

Два западных чиновника, осведомленные о деятельности инициативы PURL, заявили, что утверждение Зеленского неверно, но отказались предоставить подробности.

Зеленский также сказал, что его речь в Давосе, когда он обрушился с критикой на европейских союзников, была выражением его разочарования по поводу пропущенного платежа. России удалось нарушить электро- и водоснабжение Киева, потому что "наши подразделения ПВО, противостоящие баллистическим ударам, пусты — просто пусты", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что ведет переговоры о ракетах Pac-3, "которые прибывают на следующий день после того, как мы оказываемся на грани отключения электроэнергии".

Президент Украины также отметил, что ракеты-перехватчики "должны были прибыть на месяц раньше", когда Киев получил спутниковые данные от своих западных партнеров, показывающие, что возможен обстрел баллистическими ракетами.

"Я знаю, что баллистические ракеты запущены, и партнеры знают, что мои зенитные установки пусты. Пустые NASAMS, пустые Patriot", — сказал Зеленский и поэтому, отметил он, важно, чтобы Украина и Европа "действовали согласованно, чтобы все остальное было эффективным и своевременным".

Замечания Зеленского прозвучали после того, как Кремль заявил, что президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина прекратить огонь по Киеву на неделю из-за сильных морозов. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не уточнил, согласился ли Путин с просьбой Трампа, но подтвердил, что президент США попросил Путина прекратить огонь на неделю, "чтобы создать благоприятные условия для проведения переговоров" между российскими и украинскими официальными лицами в Абу-Даби. Трехсторонние переговоры состоялись на прошлой неделе в ОАЭ, вторая встреча запланирована на конец февраля.

Журналисты отмечают, что в ночь на пятницу воздушной тревоги в Киеве не было, но в прифронтовых районах обстрелы продолжались: Россия запустила 111 беспилотников и одна ракета.

Напомним, россияне в ночь на 30 января атаковали Харьков. Под ударом оказалась табачная фабрика компании "Филип Моррис в Украине".

А Владимир Зеленский заявил, что после введения Россией так называемого "энергетического перемирия" удары по украинской инфраструктуре временно приостановили, однако враг переориентировал атаки на логистику и жилые районы.