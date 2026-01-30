РФ изменила тактику во время "энергетического перемирия": теперь враг бьет по логистике, — Зеленский

После введения Россией так называемого "энергетического перемирия" удары по украинской инфраструктуре временно приостановили, однако враг переориентировал атаки на логистику и жилые районы. Президент Владимир Зеленский в ходе селектора обсудил текущую ситуацию в регионах и меры по восстановлению поврежденных объектов.

Как сообщил глава государства на своей странице в Telegram, еще вчера днем российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в нескольких областях, но прошлой ночью таких атак не зафиксировано. Зато противник активно использует дроны для ударов по жилым кварталам, а также применяет баллистические ракеты против гражданских объектов.

В частности, в Харьковской области были поражены склады гражданского производства американской компании, а в Запорожье "Шахеды" попали в один из районов города. Более того, враг почти круглосуточно атакует FPV-дронами Херсон, Никополь и другие города Днепровщины. Кроме того, ситуация остается сложной на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Отдельное внимание во время селектора уделили Донецкой и Черкасской области. Зеленский подчеркнул, что для обеспечения базовых потребностей населения, особенно в домах с электроотоплением, необходимо делать значительно больше.

Сейчас для Киева привлекаются дополнительные силы, в частности по состоянию на утро 30 января без отопления остаются 378 многоэтажных домов. Ситуация контролируется также в Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

"Отдельные задачи — для министра обороны Украины и командующего Воздушных сил ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем. В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине", — отметил в своей заметке президент.

Кроме того, из-за атак российских войск на железнодорожную инфраструктуру и активности вражеских БпЛА 30 января "Укрзализныця" временно ограничила сообщение между Днепром и Запорожьем.

Напомним, что в ISW заявили, что Россия объявила недельный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако аналитики отмечают — это не реальная уступка, а тактический шаг Кремля.

Также Фокус писал, что 30 января в Кремле подтвердили, что они приняли предложение Трампа об энергетическом перемирии и не будут бить по инфраструктуре Украины. Однако, действовать соглашение будет только до 1 февраля, когда запланирован пик морозов в Украине.