"Энергетическое перемирие" от РФ: в ISW объяснили, настоящую цель Кремля и что грозит Украине

Россия объявила недельный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако аналитики отмечают, что это не реальная уступка, а тактический шаг Кремля. По мнению экспертов, такая пауза даст России возможность накопить ракеты и беспилотники для масштабных атак в будущем.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 29 января, краткосрочный мораторий на удары по энергетическим объектам не меняет стратегического курса России. По мнению экспертов, Кремль продолжает отказываться от долгосрочного прекращения огня и уже неоднократно предлагал аналогичные временные паузы, однако использовал их для достижения собственных политических целей, а не для снижения эскалации конфликта.

По оценкам аналитиков, даже этот недельный мораторий может сыграть на руку РФ, поскольку их войска получают время на накопление запасов ракет и беспилотников, которые впоследствии могут быть использованы для массированных комбинированных ударов. Зато Украина вынуждена приостановить удары по энергетическим объектам в России, и это тоже им "на руку", поскольку давление на их критическую инфраструктуру ослабло.

Відео дня

"Кремль ранее предлагал краткосрочное прекращение огня в рамках усилий когнитивной войны, чтобы изобразить Кремль как действующий добросовестно, отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары дальнего действия по гражданской инфраструктуре", — говорится в отчете ISW.

Что интересно, реакция в пророссийской информационной среде на это "временное перемирие" была неоднозначной. В частности, один из милблогеров отметил, что мораторий носит исключительно временный характер и раскритиковал Кремль за его введение. По его мнению, прекращение ударов лишает Россию важных рычагов давления на Украину.

В то же время этот блогер предположил, что мораторий может быть связан с подготовкой нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля. Другие российские военные блогеры тоже критиковали паузу, однако были довольны ее короткой продолжительностью.

Кроме того, еще один милблогер заявил, что война против Украины является частью более широкого глобального конфликта, и любые возможные уступки Кремля будут использованы исключительно для достижения стратегических целей Москвы, а не для установления мира.

"Временное перемирие" между Украиной и РФ: что об этом известно

Напомним, что 29 января российские военкоры обнародовали сообщения в своих Telegram-каналах, в которых сообщалось о якобы введенном временном запрете на удары по украинской инфраструктуре. Военные эксперты окрестили этот шаг "энергетическим перемирием". Подобную информацию о временном запрете на атаки по российским энергетическим объектам подтвердил и Константин Немичев.

В тот же день Кремль воздержался от каких-либо комментариев относительно сообщений о возможных договоренностях с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не готов подтверждать или опровергать данные, которые появились в медиа.

На следующий день, 30 января, Президент США Дональд Трамп сообщил о начале "энергетического перемирия" и заявил, что благодаря его договоренностям с Москвой удары по Киеву прекратились.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами отметил, что официальных договоренностей о прекращении ударов по энергетическим объектам между Украиной и Россией не было, однако Киев готов придерживаться такого соглашения.