"Енергетичне перемир'я" від РФ: у ISW пояснили, справжню мету Кремля та що загрожує Україні

Росія оголосила тижневий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України, проте аналітики наголошують, що це не реальна поступка, а тактичний крок Кремля. На думку експертів, така пауза дасть Росії можливість накопичити ракети та безпілотники для масштабних атак у майбутньому.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 січня, короткостроковий мораторій на удари по енергетичних об’єктах не змінює стратегічного курсу Росії. На думку експертів, Кремль продовжує відмовлятися від довгострокового припинення вогню та вже неодноразово пропонував аналогічні тимчасові паузи,однак використовував їх для досягнення власних політичних цілей, а не для зниження ескалації конфлікту.

За оцінками аналітиків, навіть цей тижневий мораторій може зіграти на руку РФ, оскільки їхні війська отримують час на накопичення запасів ракет і безпілотників, які згодом можуть бути використані для масованих комбінованих ударів. Натомість Україна вимушена призупинити удари по енергетичних об’єктах у Росії, і це теж їм "на руку", оскільки тиск на їхню критичну інфраструктуру змешився.

"Кремль раніше пропонував короткострокове припинення вогню в рамках зусиль когнітивної війни, щоб зобразити Кремль як такий, що діє добросовісно, ​​відкидаючи заклики України та США до тривалішого або постійного мораторію на удари далекої дії по цивільній інфраструктурі", — йдеться у звіті ISW.

Що цікаво, реакція у проросійському інформаційному середовищі на це "тимчасове перемир’я" була неоднозначною. Зокрема, одиніз мілблогерів зазначив, що мораторій носить виключно тимчасовий характер та розкритикував Кремль за його запровадження. На його думку, припинення ударів позбавляє Росію важливих важелів тиску на Україну.

Водночас цей блогер припустив, що мораторій може бути пов’язаний із підготовкою нового раунду переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі, який запланований на 1 лютого. Інші російські воєнні блогери теж критикували паузу, проте були задоволені її короткою тривалістю.

Крім того, ще один мілблогер заявив, що війна проти України є частиною ширшого глобального конфлікту, і будь-які можливі поступки Кремля будуть використані виключно для досягнення стратегічних цілей Москви, а не для встановлення миру.

"Тимчасове перемир’я" між Україною та РФ: що про це відомо

Нагадаємо, що 29 січня російські воєнкори оприлюднили дописи у своїх Telegram-каналах, у яких повідомлялося про нібито запроваджену тимчасову заборону на удари по українській інфраструктурі. Військові експерти охрестили цей крок "енергетичним перемир’ям". Подібну інформацію щодо тимчасової заборони на атаки по російських енергетичних об’єктах підтвердив і Костянтин Немічев.

Того ж дня Кремль утримався від будь-яких коментарів щодо повідомлень про можливі домовленості з Україною. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі не готовий підтверджувати чи спростовувати дані, які з’явилися у медіа.

Наступного дня, 30 січня, Президент США Дональд Трамп повідомив про початок "енергетичного перемир’я" та заявив, що завдяки його домовленостям з Москвою удари по Києву припинилися.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що офіційних домовленостей щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах між Україною та Росією не було, проте Київ готовий дотримуватися такої угоди.