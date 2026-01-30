Трамп підтвердив енергетичне перемир'я: чи ЗС РФ перестали бити по підстанціях і ТЕС

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про початок енергетичного перемир'я і про те, що завдяки його домовленостям з Москвою вже немає ударів по Києву. Що показують дані Повітряних сил ЗСУ та військових адміністрацій щодо того, чи справді Збройні сили Російської Федерації припинили обстріли ТЕС, підстанцій та іншої енергетичної інфраструктури?

Під час брифінгу у Білому домі, який відбувся 29 січня, Трамп заявив, що говорив з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомило агентство Reuters. Зі слів глави Білого дому, вже почалось "енергетичне перемир'я" і воно триватиме тиждень. Фокус зібрав інформацію про поточні обстріли ЗС РФ і звіти військових адміністрацій, щоб з'ясувати, чи припинились удари по енергетичній інфраструктурі України.

Трамп пояснив, що домовленості досягнули завдяки участі спецпредставника Стівена Віткоффа, який, серед іншого, займається "незначними вогниками" на Близькому Сході. Американський президент сказав, що РФ вже не б'є по Києві і не буде обстрілювати Україну під час холодів, які насуваються на наступному тижні.

"Я сказав, що Росія не веде жодних обстрілів протягом певного часу під час цієї жахливої холодної погоди. Тож ми попросили президента Путіна, чи могли б вони припинити стрілянину на тиждень. І він погодився це зробити. Ми це дуже цінуємо", — сказав Трамп увечері 29 січня.

Удари по енергетиці — дані командування та ОВА про "перемир'я"

Тим часом у звітах Повітряного командування є інформація про поточні удари ЗС РФ із залученням дронів-камікадзе та балістики. Зокрема, в ніч на 29 січня запустили 105 дронів (знешкоджено 85), в ніч на 30 січня — одна балістична ракета (з-під Воронежа) та 111 БпЛА (знешкоджено 84). Згідно з даними українського командування, протягом двох діб нарахували сумарно 43 влучання у 22 локаціях.

Що кажуть військові адміністрації про наслідки ударів РФ — дані станом на ранок 30 січня, за кілька годин після заяви Трампа.

Запорізька ОВА увечері 29 січня повідомила, що росіяни вдарили по житловому будинку та промисловому об'єкту. На місці влучань почалась пожежа: постраждалих немає, але є руйнування. Згодом з'явилась доповідь глави ОВА Івана Федорова, який заявив про удари 493 БпЛА різних модифікацій, більшість — FPV.

Удар РФ - наслідки обстрілу Запоріжжя 29 січня Фото: Запорізька ОВА

Дніпропетровська ОВА написала про удари артилерією та безпілотників, зокрема — FPV. Є руйнування житлових будинків, автомобілів. Також згадується ураження інфраструктури, але не уточнюється, чи ідеться про енергетичний об'єкт.

У Одеській, Миколаївській, Херсонській областях останні сигнали повітряної тривоги пролунали близько 13 год 29 січня, показує моніторинг попереджень Повітряних сил. При цьому в ніч на 30 січня сигнал тривоги лунав у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях, але було тихо у Києві та Київській області та в регіонах в центрі, на півночі та заході. У звітах місцевої влади, а також ДТЕК та "Укренерго", не відшукалось інформації про нові удари ЗС РФ по підстанціях і ТЕС.

Зазначимо, 29 січня медіа The New York Times розповіло про деталі "енергетичного перемир'я". З'ясувалось, що домовленості про зупинку ударів по енергетиці з'явились під час зустрічі в Абу-Дабі. Ідеться про "джентльменську угоду": немає підписаних документів, а є лише словесна обіцянка. Крім того, зі слів джерел NYT в офісі президента, росіяни начебто перепросили за удари по потягу (п'ятеро загиблих) та по Одесі (зруйнували під'їзд). Втім, деякі підрозділи ЗС РФ не отримали наказу на зупинку ударів, ідеться у статті.

Нагадуємо, Фокус опитав експертів щодо оцінок "енергетичного перемир'я" і вони розповіли, по яких інших цілях можуть бити ЗС РФ, переорієнтувавшись з підстанцій та ТЕС.