"Не означає, що удари закінчаться назавжди": про що сигналізує енергетичне перемир'я між Україною та РФ, — NYT

Президент США Дональд Трамп та Володимир Зеленський оголосили про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Якщо Кремль дотримається умов, це стане ще однією ознакою того, що переговори про закінчення війни набирають обертів.

Досягнення енергетичного перемир'я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів в ході тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Про це пише видання The New York Times.

Незрозуміло, коли саме Дональд Трамп попрохав главу Кремля Володимира Путіна про припинення атак на українські міста. Ані Білий дім, ані Кремль не робили публічних оголошень про можливу розмову з політиками.

Видання звертає увагу, що, на відміну від переговорів про перемир'я минулого року, які ні до чого не призвели, цього разу посадовці України та Росії спілкуються одне з одним безпосередньо. Часткове припинення вогню, оголошене Трампом, може стати "ключовим випробуванням нового підходу".

Радник адміністрації президента України на умовах анонімності виданню назвав паузу між сторонами "джентльменською угодою" між учасниками переговорів.

Самуель Чарап, експерт з питань РФ та України в RAND Corporation, також прокоментував виданню енергетичне перемир'я між сторонами війни. Дослідник вважає, що такі дії можуть бути розцінені як "заходи зі зміцнення довіри". Вони можуть бути потрібними для того, щоб "продемонструвати серйозність намірів у переговорах".

Проте це не ознака того, що обстрілам настав кінець.

"Це не означає, що удари припиняться назавжди", — наголосив експерт.

Водночас низка попередніх заяв американської та інших сторін свідчать про те, що мирні переговори "набирають оберти". Про це зокрема свідчить статус співрозмовників на зустрічах в Абу-Дабі, куди Україна відправила Кирила Буданова.

Нагадаємо, 29 січня вранці український журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що воєнкори РФ поширюють дані про запровадження обмежень на вогневі атаки будь-яких об'єктів інфраструктури в Україні.

Володимир Зеленський увечері 29 січня відреагував на енергетичне перемир'я: ситуація покаже.