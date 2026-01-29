Тимчасове "енергетичне перемир'я": Росія нібито заборонила удари по інфраструктурі України

Зранку у Росії нібито запровадили тимчасову заборону на удари по українській інфраструктурі, яку військові експерти називають "енергетичним перемир’ям". Крім того, аналогічну інформацію про заборону на атаки по російських енергетичних об'єктах підтвердив Костянтин Немічев.

Як повідомляє український журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram, російські воєнкори поширюють дані про заборону вогневого ураження будь-яких об’єктів інфраструктури на всій території України з 7:00.

Водночас незалежні моніторингові канали зазначають, що російські війська готуються до ймовірного масованого удару, що може загрожувати енергетичній та транспортній системі України.

Засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев підтвердив інформацію та зауважив: "Схоже, енергетичне перемир’я дійсно працює з обох сторін. Подивимось, як його виконуватимуть на практиці".

У повідомленні російських воєнкорів, яке поширюють серед військових, йдеться, що з 7-ї ранку в ЗС РФ нібито діє заборона на удари по будь-яким об’єктам у Києві та Київській області, а також по всій інфраструктурі України. Самі воєнкори зазначають, що не можуть підтвердити достовірність цієї інформації і планують перевірити її, спостерігаючи за динамікою ударів протягом найближчих 24 годин.

Варто зауважити, що наразі ні Міноборони Росії, ні Міністерство оборони України, ані інші офіційні джерела не коментували цю заяву.

Крім того, за даними джерел Фокусу, у Збройних силах України наразі не мають жодної інформації щодо "енергетичного перемир’я" з РФ.

Нагадаємо, що у ніч на 27 січня росіяни атакували енергетичний об'єкт в Одесі, і як зауважуть енергетики на його ремонт піде багато часу, оскільки "руйнування колосальні".

Також Фокус писав, що нинішня ситуація в українській енергосистемі фактично повторює циклічну "синусоїду": удари по об’єктах викликають аварійні відключення, після ремонту ситуація стабілізується на короткий час, але наступні атаки знову порушують роботу системи.