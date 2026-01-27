Енергосистема України у "замкненому колі": експерт пояснив, за яких умов можна запобігти блекауту

Нинішня ситуація в українській енергосистемі фактично повторює циклічну "синусоїду": удари по об’єктах викликають аварійні відключення, після ремонту ситуація стабілізується на короткий час, але наступні атаки знову порушують роботу системи. Вихід із цієї системної проблеми можливий лише за двох умов — ефективної протиповітряної оборони та збільшення генераційних потужностей.

Як розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE, лише комплексний підхід — одночасне зміцнення ППО та нарощування надійних потужностей — здатен забезпечити стабільну роботу енергосистеми України та зменшити залежність від руйнівних атак.

"Після періоду стабілізаційних відключень за кілька днів знову відбуваються удари, і ситуація повторюється. Вийти з цього замкненого кола можливо лише за двох умов: за наявності достатніх сил і засобів протиповітряної оборони для захисту енергетичних об’єктів та за умови не лише відновлення, а й постійного нарощування нових енергетичних потужностей", — пояснив він.

Також фахівець додав, що нинішня увага до децентралізованої генерації залишається переважно декларативною. Зокрема, поодинокі міні-ТЕЦ або генератори для окремих будинків не розв'язують проблему. Тому, на його думку, для покращення ситуації потрібна цілісна мережа малих енергоустановок, які були б об’єднані у розумну систему й інтегровані в об’єднану енергетичну мережу країни.

Окрім цього, він критично відзначив неефективність інвестицій у сонячні панелі низької якості, які не працюють у зимовий період. На його думку, кошти варто спрямовувати на енергетичні установки, що забезпечують гарантовану потужність і не залежать від погодних умов, зокрема на біомасу, біогаз, торф, дизельне паливо, газовий конденсат та гідроенергію.

"Ми неодноразово повторювали, що не можна просто перерозподіляти те, що залишилося, адже ресурсів стає дедалі менше — потрібно створювати нові гарантовані потужності. Так само ми багато разів попереджали, що не варто витрачати кошти на фотоелектричні панелі, адже взимку вони під снігом фактично не працюють", — пояснив він в ефірі.

Нагадаємо, що внаслідок російської комбінованої атаки дронів та ракет на Харків увечері 26 січня близько 80% міста та області залишилися без електроенергії.

Також Фокус писав, що в ніч на 27 січня російські війська атакували Одесу ударними дронами типу "Шахед", унаслідок чого були зруйновані об’єкти енергетичної інфраструктури. У ДТЕК заявили, що відновлювальні роботи будуть тривалими через масштабні руйнування.