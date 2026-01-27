50 "Шахедів" по Одесі: під завалами знайшли загиблого, повністю зруйнований об'єкт ДТЕК (фото)

В ніч на 27 січня на Одесу летіла майже третина дронів-камікадзе "Шахед", запущених Збройними силами Російської Федерації. ДТЕК показала фото об'єкта з "колосальними" пошкодженнями, а військова адміністрація повідомила про виявлення першого загиблого в руїнах п'ятиповерхівки.

Одеса потрапила під удар 50 БпЛА, які влучали у житлові будинки та об'єкти енергетики, ідеться у Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського. З'ясувалось, що внаслідок атаки ЗС РФ пошкоджено п'ять багатоповерхівок: рятувальники розбирають руїни та продовжують шукати потерпілих. Фокус зібрав інформацію про наслідки обстрілу Одеси, який відбувся в ніч з 26 на 27 січня.

Зеленський повідомив, що станом на 12 год 27 січня в Одесі відомо про десятки поранених, серед іншого, — постраждали діти. Російський удар пошкодив цілий під'їзд та окремі квартири. Крім того, під удар потрапив молитовний будинок християн євангельської віри, написав президент. На фото від ДСНС, опублікований главою держави, бачимо зруйновані будівельні конструкції та рятувальників, які виносять жінку старшого віку з залишків під'їзду.

Обстріл Одеси - робота рятувальників ДСНС 27 січня Фото: ДСНС

Обстріл Одеси — що сталось 27 січня

Глава Одеської ОВА Сергій Лисак надав інші деталі про наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Посадовець повідомив, що "Шахеди" завдали руйнувань у трьох мікрорайонах обласного центру: Приморському (пошкоджено 43 будинки), Пересипському (3 будинки), Хаджибейському (шукають людей під завалами). Станом на 11:25 відомо про одного загиблого: тіло чоловіка витягнули з-під завалів, ідеться у дописі Лисака. Тіло відшукали під руїнами будинку у Пересипському районі, уточнив він.

На сторінці ДТЕК "Одеські електромережі" з'явилось повідомлення щодо наслідків удару "Шахедів" по місту. Енергетики заявили про повторну атаку ЗС РФ по енергетичному об'єкту. Згідно з заявою ДТЕК, ремонт триватиме довго, оскільки "руйнування колосальні". У дописі є фото, ймовірно, з точки прильоту: бачимо купу уламків, пошкоджені труби та сліди пожежі.

"Світло тримається!" — ідеться у дописі одеських енергетиків.

Обстріл Одеси - руйнування енергетичного об'єкта ДТЕК 27 січня Фото: ДТЕК

Зазначимо, Фокус писав про перші наслідки обстрілу Одеси в ніч на 27 січня. У одеських пабліках повідомили про наліт "Шахедів" на місто, а на одному з відео показали момент влучання у житловий мікрорайон. Зранку Сергій Лисак підтвердив удар та повідомив, що попередньо відомо про 22 поранених та про пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків, магазинів, дитячого садка та будмайданчика.

Нагадуємо, 27 січня росіяни вдарили також по Львівській області. Місцева влада попередила про погіршення стану повітря через пожежу, яка виникла на місці прильоту.