50 "Шахедов" по Одессе: под завалами нашли погибшего, полностью разрушен объект ДТЭК (фото)

В ночь на 27 января на Одессу летела почти треть дронов-камикадзе "Шахед", запущенных Вооруженными силами Российской Федерации. ДТЭК показала фото объекта с "колоссальными" повреждениями, а военная администрация сообщила об обнаружении первого погибшего в руинах пятиэтажки.

Одесса попала под удар 50 БПЛА, целившиеся в жилые дома и объекты энергетики, говорится в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского. Выяснилось, что в результате атаки ВС РФ повреждены пять многоэтажек: спасатели разбирают руины и продолжают искать пострадавших. Фокус собрал информацию о последствиях обстрела Одессы, который состоялся в ночь с 26 на 27 января.

Зеленский сообщил, что по состоянию на 12 ч 27 января в Одессе известно о десятках раненых, среди прочего, — пострадали дети. Российский удар повредил целый подъезд и отдельные квартиры. Кроме того, под удар попал молитвенный дом христиан евангельской веры, написал президент. На фото от ГСЧС, опубликованном главой государства, видим разрушенные строительные конструкции и спасателей, которые выносят женщину старшего возраста из остатков подъезда.

Відео дня

Обстрел Одессы — работа спасателей ГСЧС 27 января Фото: ГСЧС

Обстрел Одессы — что произошло 27 января

Глава Одесской ОГА Сергей Лысак предоставил другие детали о последствиях обстрела Одессы 27 января. Чиновник сообщил, что "Шахеды" нанесли разрушения в трех микрорайонах областного центра: Приморском (повреждены 43 дома), Пересыпском (3 дома), Хаджибейском (ищут людей под завалами). По состоянию на 11:25 известно об одном погибшем: тело мужчины вытащили из-под завалов, говорится в заметке Лысака. Тело нашли под руинами дома в Пересипском районе, уточнил он.

На странице ДТЭК "Одесские электросети" появилось сообщение о последствиях удара "Шахедов" по городу. Энергетики заявили о повторной атаке ВС РФ по энергетическому объекту. Согласно заявлению ДТЭК, ремонт продлится долго, поскольку "разрушения колоссальные". В заметке есть фото, вероятно, с точки прилета: видим кучу обломков, поврежденные трубы и следы пожара.

"Свет держится!" — говорится в заметке одесских энергетиков.

Обстрел Одессы — разрушение энергетического объекта ДТЭК 27 января Фото: ДТЭК

Отметим, Фокус писал о первых последствиях обстрела Одессы в ночь на 27 января. В одесских пабликах сообщили о налете "Шахедов" на город, а на одном из видео показали момент попадания в жилой микрорайон. Утром Сергей Лысак подтвердил удар и сообщил, что предварительно известно о 22 раненых и о повреждении многоэтажек, частных домов, магазинов, детского сада и стройплощадки.

Напоминаем, 27 января россияне ударили также по Львовской области. Местные власти предупредили об ухудшении состояния воздуха из-за пожара, который возник на месте прилета.