Попали в детсад и дома в Одессе: в результате атаки РФ в городе много пострадавших (фото)

В ночь на 27 января Одесса подверглась массированному удару со стороны российских военных: по городу было выпущено несколько ударных беспилотников. В результате атаки пострадали гражданские объекты и люди — по предварительным данным, травмы получили 22 человека, большинство из них легкой тяжести.

Как сообщил на своей странице в Telegram начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, повреждения зафиксированы в разных районах города. В частности, враг попал в многоквартирные и частные дома, детский сад, магазин и строительную площадку.

Все экстренные службы и оперативные штабы работают на местах с самого начала атаки. Сейчас работники ЖКС ликвидируют последствия обстрелов, а пострадавшим помогают оформлять документы для получения компенсаций по государственной программе еВідновлення и из городского бюджета.

Также он отметил, что особенно пострадал центр города: повреждено здание церкви, возникли масштабные пожары, а также частично разрушен детсад.

"Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы", — добавил Сергей Лысак.

Кроме того, он отметил, что самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в Хаджибейском районе, где частично разрушен жилой дом и под завалами могут находиться люди.

"Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту. На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы. Информация уточняется", — добавил чиновник.

По состоянию на 07:00 известно, что в результате атаки России в Одессе пострадало около 22 человек, среди них 14 получили травмы легкой степени и получили помощь на месте.

Также он отмечал, что, по предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения и госпитализирована, еще одна деблокирована — ее жизни ничего не угрожает.

Ночная атака в Одессе: что об этом известно

Напомним, что в ночь на 27 января Одесса и область попали под атаку российских ударных БпЛА. После серии взрывов в городе вспыхнули пожары, а жители слышали работу противовоздушной обороны.

Воздушную тревогу объявили около 00:30 в нескольких областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Одесской. Сначала дроны двигались в сторону Овидиополя, Черноморска и Лиманки, а уже вскоре приблизились к самому городу. По данным мониторинговых каналов, в Одессу летело около 15 ударных дронов с разных направлений. Около 02:20 глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 19 января россияне атаковали Одессу ударными БпЛА и повредили энергетическую инфраструктуру, а в области в результате удара врага погиб один человек.