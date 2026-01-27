В Одессе прогремели взрывы: россияне запустили много "Шахедов" с моря, что известно

В ночь на 27 января россияне запустили несколько групп ударных беспилотников, атаковавших Одессу и область. Прозвучали взрывы.

Воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" в то время была объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях. Фокус собрал, что известно о ночной атаке россиян на Одессу.

Об угрозе в регионе сообщали еще около 00:30 часов: в Одесском и других районах области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов курсом на Овидиополь, Черноморск и Лиманку. В местных пабликах писали о звуках работы противовоздушной обороны в регионе.

Вскоре вражеские БпЛА взяли курс на Одессу. По информации мониторинговых каналов, в направлении города с разных сторон надвигалось около 15 ударных дронов.

Відео дня

Местные СМИ и глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщили около 02:20 часов, что в Одессе были слышны звуки взрывов.

"В городе громко! Находитесь в безопасных местах", — призвал жителей чиновник.

Новость дополняется...

Напомним, вечером 26 января в Харьковской ОГА сообщили, что из-за комбинированной атаки россиян почти весь Харьков и область остались без света.

Перед этим в Харькове прогремела серия взрывов: россияне ударили по городу баллистическими ракетами и дронами.