"Достаточно серьезные повреждения": из-за атаки РФ почти весь Харьков и область оказались без света (видео)

В результате российской комбинированной атаки дронов и ракет на Харьков вечером 26 января около 80% города и области остались без электроэнергии.

Во время обстрела повреждения получила энергетическая инфраструктура Харьковщины, из-за чего введены аварийные отключения света. О последствиях атаки рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Под ударами была наша энергетика, есть достаточно серьезные повреждения. Сейчас все бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию", — подчеркнул чиновник.

Кроме объектов энергетики, повреждения получила гражданская инфраструктура. В Индустриальном районе Харькова повреждены две школы, рассказал Синегубов. Известно о двух раненых людях.

Городской голова Игорь Терехов рассказывал, что повреждения из-за атаки зафиксированы также на территории детского сада в этом же районе города и жилые многоэтажные дома. Всего в городе повреждено около 16 многоэтажек.

В Харьковском городском совете сообщали, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в городе возникли перебои в работе пассажирского электротранспорта. Из-за этого в городе организовали временную работу автобусного маршрута.

В ГСЧС добавили, что один из ракетных ударов по Харькову был зафиксирован по зданию учебного заведения. Из-за этого на месте произошли разрушения и поднялся пожар, возгорание было обнаружено и на другом месте вражеского удара.

ГСЧС | последствия вечерней атаки на Харьков 26 января

Другие последствия вражеского обстрела города уточняются. На момент публикации данных о том, когда могут восстановить электроснабжение в Харькове и области, не поступало.

Напомним, вечером 26 января россияне атаковали Харьков баллистикой и БпЛА: прозвучала серия взрывов и начались пожары.

26 января министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что ВС РФ атаковали Киево-Печерскую лавру.