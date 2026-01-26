РФ атакуют Харьков баллистикой: повреждены школа и многоэтажки (фото)

Враг совершил комбинированную дроново-ракетную атаку на Харьков. В городе остановилось метро, известно о двух пострадавших

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА сообщил, что враг нанес удары по Индустриальному району Харькова.

Синегубов сообщил об ударе по Харькову

"По предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал", — сообщил Синегубов и впоследствии написал, что травмированных двое.

Также остановилось движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метро.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что был зафиксирован удар вражескими БПЛА по Индустриальному району. Также он сообщил о ракетном ударе и отметил, что последствия уточняются.

"Из-за вражеского обстрела есть информация о повреждении жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе", — сообщил Терехов.

Также повреждения получил детский сад в Индустриальном районе.

Местные паблики сообщают о скачках напряжения.

Напомним, 24 января российская армия уже атаковала город Харьков беспилотниками. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам города. В результате атаки было зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. Пострадали 27 человек.

Фокус писал, что в Харькове из-за обстрелов пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом.