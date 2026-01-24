Атака длилась почти два с половиной часа: что известно о последствиях ударов по Харькову (фото)
Российская армия ночью 24 января атаковала город Харьков беспилотниками. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам города.
В результате атаки зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Количество пострадавших составляет 27 человек, среди них — 12-летний мальчик, проинформировал чиновник.
В больнице находятся двое пострадавших.
В окрестных домах выбиты окна, повреждены более 60 автомобилей. Из одного из домов отселены более 40 человек.
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что атака "Шахедов" продолжалась почти два с половиной часа, с 00:08 до 02:32, и больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам.
В Индустриальном районе удар пришелся по 4-этажному дому, в котором загорелись квартиры на верхнем этаже и балкон. Есть пострадавшие, людей спасали из дома, среди спасенных — ребенок.
Зафиксировано попадание по многоэтажке, где произошло возгорание на верхних этажах, есть пострадавшие.
В Немышлянском районе поврежден частный дом — возник значительный пожар, пострадал человек, повреждено около 13 частных домов рядом.
Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают внутренне перемещенные люди. В здании находилось 48 переселенцев, есть пострадавшие.
Зафиксированы попадания в дорогу между домами частного сектора с повреждением жилья, уличного освещения и авто. Еще одной локации в Немышлянском районе беспилотник упал во двор частного домовладения — повреждено остекление в окружающих домах.
Фокус писал, что в Харькове из-за обстрелов пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом.
Напомним, россияне осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. Вследствие повреждений критической инфраструктуры в украинской столице почти 6 тысяч домов остались без отопления.