Атака длилась почти два с половиной часа: что известно о последствиях ударов по Харькову (фото)

Российская армия ночью 24 января атаковала город Харьков беспилотниками. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам города.

В результате атаки зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Количество пострадавших составляет 27 человек, среди них — 12-летний мальчик, проинформировал чиновник.

В больнице находятся двое пострадавших.

В окрестных домах выбиты окна, повреждены более 60 автомобилей. Из одного из домов отселены более 40 человек.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что атака "Шахедов" продолжалась почти два с половиной часа, с 00:08 до 02:32, и больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам.

В Индустриальном районе удар пришелся по 4-этажному дому, в котором загорелись квартиры на верхнем этаже и балкон. Есть пострадавшие, людей спасали из дома, среди спасенных — ребенок.

Відео дня

Пожар в многоквартирном доме в Харькове Фото: ГСЧС

Зафиксировано попадание по многоэтажке, где произошло возгорание на верхних этажах, есть пострадавшие.

В Немышлянском районе поврежден частный дом — возник значительный пожар, пострадал человек, повреждено около 13 частных домов рядом.

Харьковские спасатели возле поврежденного частного дома

Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают внутренне перемещенные люди. В здании находилось 48 переселенцев, есть пострадавшие.

Зафиксированы попадания в дорогу между домами частного сектора с повреждением жилья, уличного освещения и авто. Еще одной локации в Немышлянском районе беспилотник упал во двор частного домовладения — повреждено остекление в окружающих домах.

Фокус писал, что в Харькове из-за обстрелов пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Напомним, россияне осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. Вследствие повреждений критической инфраструктуры в украинской столице почти 6 тысяч домов остались без отопления.