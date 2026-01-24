Массированный удар по Киеву: 6000 домов остались без отопления, атакована фабрика Roshen (видео)

Ночью в субботу, 24 января, россияне совершили массированную комбинированную атаку на Киев "Шахедами" и баллистическими ракетами. Есть погибший человек и трое пострадавших, зафиксированы разрушения в разных районах столицы.

Вследствие повреждений критической инфраструктуры в украинской столице почти 6 тысяч домов без отопления. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, большинство из домов уже дважды или подключали или пытались подключать к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

Проблемы с водоснабжением фиксируют на левом берегу и частично на правом.

Также Кличко проинформировал о последствиях атаки.

Деснянский район

Падение обломков на нежилое здание.

Днепровский район

Пожар в гаражном кооперативе из-за падения обломков БпЛА, горел бензовоз на парковке. В результате падения обломков выбиты окна в многоквартирном доме.

Відео дня

Дарницкий район

Повреждены окна частного медучреждения в результате падения обломков БпЛА, без пожара.

Голосеевский район

Из-за обломков дронов возник пожар на территории нежилой застройки. По другому адресу выбило окна в частном доме.

Соломенский район

Обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

В свою очередь председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в недостроенный жилой многоэтажный дом. На уровне 5-6 этажей возник пожар.

Пожар на паркинге в Киеве Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили о разрушениях на верхнем этаже кондитерской фабрики, которая расположена в Голосеевском районе.

Известно об 1 погибшем и 4 пострадавших. Трех пострадавших медики госпитализировали.

Киевский журналист Ян Доброносов сообщил, что в результате ночного обстрела пострадала фабрика Roshen, погибла работница.

Фабрика Roshen Фото: Телеграф Фабрика Roshen Фото: Телеграф

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью Россия всего выпустила более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов, атаковав Киев и область, а также Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. В столичном регионе главной мишенью для россиян была энергетика.

Киевские телеграмм-каналы сообщали, что ночью россияне атаковали ТЭЦ-5/6 и подстанции, которые питают столицу от АЭС.

Ситуация со светом

В Киеве после массированной атаки 88 000 семей в Деснянском районе временно остались без света, сообщили в ДТЭК.

В столице продолжаются экстренные отключения, графики пока не действуют.

Ремонтные бригады в первую очередь возвращают питание объектам критической инфраструктуры.

Напомним, Фокус писал, что ночью 24 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Также мы писали о первых последствиях обстрелов украинской столицы.