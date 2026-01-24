Масований удар по Києву: 6000 будинків залишилися без опалення, атаковано фабрику Roshen (відео)

Вночі у суботу, 24 січня, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ "Шахедами" та балістичними ракетами. Є загибла людина та троє постраждалих, зафіксовані руйнування у різних районах столиці.

Внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури в українській столиці майже 6 тисяч будинків без опалення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, більшість із будинків вже двічі або підключали або намагалися підключати до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Проблеми з водопостачанням фіксують на лівому березі та частково на правому.

Також Кличко поінформував про наслідки атаки.

Деснянський район

Падіння уламків на нежитлову будівлю.

Дніпровський район

Пожежа у гаражному кооперативі через падіння уламків БпЛА, палав бензовоз на парковці. Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному будинку.

Відео дня

Дарницький район

Пошкоджені вікна приватного медзакладу внаслідок падіння уламків БпЛА, без пожежі.

Голосіївський район

Через уламки дронів виникла пожежа на території нежитлової забудови. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

Солом'янський район

Уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Своєю чергою голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що у Дарницькому районі зафіксоване влучання в недобудований житловий багатоповерховий будинок. На рівні 5-6 поверхів виникла пожежа.

Пожежа на паркингу у Києві Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили про руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики, яка розташована у Голосіївському районі.

Відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.

Київський журналіст Ян Доброносов повідомив, що внаслідок нічного обстрілу постраждала фабрика Roshen, загинула працівниця.

Фабрика Roshen Фото: Телеграф Фабрика Roshen Фото: Телеграф

Президент Володимир Зеленський поінформував, що вночі Росія загалом випустила понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів, атакувавши Київ та область, а також Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. У столичному регіоні головною мішенню для росіян була енергетика.

Київські телеграм-канали повідомляли, що вночі росіяни атакували ТЕЦ-5/6 та підстанції, які живлять столицю від АЕС.

Ситуація зі світлом

У Києві після масованої атаки 88 000 родин у Деснянському районі тимчасово залишилися без світла, повідомили у ДТЕК.

У столиці тривають екстрені відключення, графіки наразі не діють.

Ремонтні бригади насамперед повертають живлення обʼєктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Фокус писав, що уночі 24 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Також ми писали про перші наслідки обстрілу української столиці.