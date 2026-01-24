Росіяни масовано атакували Київ і Харків: є поранені, пожежі і багато руйнувань — перші наслідки обстрілу

Росіяни у ніч на 24 січня здійснили масовану атаку на Київ та Харків, внаслідок чого відомо про постраждалих, жертву, пожежі та численні руйнування. Зокрема у Харкові через обстріл постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня і пологовий будинок.

У Києві через масовану комбіновану атаку дронів та ракет наслідки фіксуються у чотирьох районах. Фокус зібрав інформацію про перші наслідки нічного обстрілу.

Атака на Київ — перші наслідки

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, наслідки обстрілу зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці:

Голосіївський район: влучання в нежитлову будівлю, на місці пожежа. Також зафіксоване пошкодження вікон у приватному будинку;

Солом'янський район: влучання в шестиповерхову офісну будівлю;

Дніпровський район: пошкодження на території гаражів, на місці, попередньо, пожежа;

Дарницький район: пошкодження будівлі приватного медзакладу, зруйновані вікна.

Відео дня

Також Тимур Ткаченко повідомив, що на момент публікації у Києві відомо про одну загиблу людину. Ще четверо — зазнали поранень.

Міський голова Віталій Кличко натомість уточнив, що у Дніпровському районі столиці палає бензовоз внаслідок падіння уламків.

Згодом Кличко повідомив, що на лівому березі Києва після атаки почалися перебої з тепло- та водопостачанням.

Інші наслідки атаки на столицю уточнюються.

Атака на Харків — перші наслідки

Атака на Харків розпочалася близько опівночі й тривала кілька годин. Росіяни масовано спрямували на місто ударні безпілотники, через що пролунали десятки вибухів.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, через обстріл постраждали два райони Харкова — Індустріальний та Немишлянський. Найбільше наслідків фіксується в Індустріальному районі: там росіяни поцілили у кілька житлових будинків. Зокрема влучання відбулося у п'ятиповерхівку, де через це опинилися заблокованими люди.

У Немишлянському районі міста постраждала власниця будинку, куди влучив "Шахед". Також через атаку пошкоджено багато сусідніх будинків, зазначив Терехов.

Згодом міський голова додав, що в Індустріальному районі Харкова через ворожий обстріл постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. За даними Терехова, кількість постраждалих у місті сягнула щонайменше 11 осіб.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив, що в Індустріальному районі відомо про наступні наслідки атаки:

спалахнула квартира в житловому будинку;

в багатоквартирному будинку пошкоджено скління вікон;

спалахнув дах ще одного будинку.

Інформація щодо наслідків російського обстрілу у ніч на 24 січня уточнюється. На місцях працюють оперативні служби.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня росіяни запустили по Україні близько 100 ударних БпЛА з різних напрямків.

Київ уночі росіяни атакували "Шахедами" та балістичними ракетами: моніторингові канали зафіксували пуски ракет типу "Циркон".