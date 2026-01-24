У небі понад 100 БпЛА, у Києві та Харкові вибухи: Україну масовано атакують "Шахеди" — де загроза ударів (карта)

У ніч на 24 січня росіяни масовано запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. У небі над країною перебуває понад 100 дронів, велику кількість ворог спрямував курсом на Київ.

Повітряну тривогу через загрозу БпЛА було оголошено у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Черкаській областях та у столиці. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку "Шахедів" по Україні.

Областями почала поширюватися повітряна тривога близько опівночі. Повітряні сили попереджали про рух групи дронів курсом на Харків, через Полтавщину курсом на Черкащину та Київщину, групи "Шахедів" на Чернігівщині та Сумщині.

Скриншот | карта повітряних тривог по Україні станом на 01:00 годину 24 січня

За інформацією моніторингових каналів, у небі над Україною було зафіксовано рух понад 100 ворожих дронів. Найбільша кількість була зосереджена на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині.

monitor | карта руху "Шахедів" станом на 00:00 годину

Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що у небі дуже багато російських безпілотників.

"Сьогодні в небі дуже багато Шахедів, майже всі курсом на Київ. Нові заходять через кордон", — попередив "Флеш".

Скриншот | допис Сергія "Флеша" про атаку "Шахедів" у ніч на 24 січня

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також повідомив про рух великої кількості "Шахедів" у напрямку столиці, закликавши киян перебувати в укриттях.

Згодом у Києві було чутно вибухи: у КМВА повідомили, що працюють сили ППО по цілях у небі.

Повітряні сили попередили про рух кількох груп БпЛА курсом на Харків, Полтаву та у бік Броварів Київської області.

Атака "Шахедів" у ніч на 24 січня — перші наслідки

Під масованою атакою цієї ночі зокрема опинився Харків. У місті пролунала серія вибухів, міський голова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Індустріальному району Харкова, поціливши у житловий будинок. Через це здійнялася пожежа у квартирі.

Згодом Терехов уточнив, що є інформація про ще одне влучання ворожого дрона у житловий будинок. Дані щодо наслідків атаки на Харків уточнюються.

Новина доповнюється…

