В небе более 100 БпЛА, в Киеве и Харькове взрывы: Украину массированно атакуют "Шахеды" — где угроза ударов (карта)

В ночь на 24 января россияне массированно запустили по Украине ударные беспилотники с разных направлений. В небе над страной находится более 100 дронов, большое количество враг направил курсом на Киев.

Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Черкасской областях и в столице. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке "Шахедов" по Украине.

Областями начала распространяться воздушная тревога около полуночи. Воздушные силы предупреждали о движении группы дронов курсом на Харьков, через Полтавскую область курсом на Черкасскую и Киевскую, группы "Шахедов" на Черниговщине и Сумщине.

Скриншот | карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 01:00 часов 24 января

По информации мониторинговых каналов, в небе над Украиной было зафиксировано движение более 100 вражеских дронов. Наибольшее количество было сосредоточено на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине.

Відео дня

monitor | карта движения "Шахедов" по состоянию на 00:00 часов

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что в небе очень много российских беспилотников.

"Сегодня в небе очень много Шахедов, почти все курсом на Киев. Новые заходят через границу", — предупредил "Флеш".

Скриншот | сообщение Сергея "Флеша" об атаке "Шахедов" в ночь на 24 января

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил о движении большого количества "Шахедов" в направлении столицы, призвав киевлян находиться в укрытиях.

Впоследствии в Киеве были слышны взрывы: в КГВА сообщили, что работают силы ПВО по целям в небе.

Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп БпЛА курсом на Харьков, Полтаву и в сторону Броваров Киевской области.

Атака "Шахедов" в ночь на 24 января — первые последствия

Под массированной атакой этой ночью в частности оказался Харьков. В городе прогремела серия взрывов, городской голова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Индустриальному району Харькова, попав в жилой дом. Из-за этого поднялся пожар в квартире.

Впоследствии Терехов уточнил, что есть информация о еще одном попадании вражеского дрона в жилой дом. Данные о последствиях атаки на Харьков уточняются.

Новость дополняется...

Напомним, накануне россияне почти сутки атаковали Кривой Рог беспилотниками и баллистическими ракетами: стало известно о последствиях обстрела.

22 января россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, из-за чего сообщили о разрушениях и пострадавших.