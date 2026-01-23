Атака продолжалась почти сутки: каковы последствия обстрелов Кривого Рога

Российские оккупанты выпустили по Кривому Рогу десятки беспилотников и ракету "Искандер-М". Целью были объекты критической инфраструктуры.

Комбинированная атака врага продолжалась почти сутки. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

По его данным, противник выпустил за сутки более 70 БПЛА и одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Объекты инфраструктуры были существенно повреждены в результате атак. Также в городе возникло несколько пожаров, которые были ликвидированы спасателями.

Из-за повреждения объектов инфраструктуры без электроснабжения остались более 3100 абонентов. Также есть частичные проблемы с водоснабжением — водоканал сейчас работает на генераторах. Ночью коммунальщикам удалось перезапустить котельные города, по состоянию на утро они работают.

В результате обстрела в шахтах было заблокировано более 90 шахтеров, впрочем, они были спасены в результате спасательной операции, которая длилась более 10 часов.

Всего после атаки в больницах находится семь человек — четверо взрослых в среднем состоянии тяжести и трое детей, чье состояние удовлетворительное.

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг использовал 101 ударный беспилотник для атаки на Украину в ночь на 23 января, около 60 из них — "шахеды".

Силами ПВО было сбито или подавлено 76 БПЛА.

Зато было зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях.

Напомним, 22 января Россия нанесла прицельный удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге, над городом поднялся густой столб дыма.

Напомним, что в ночь на 22 января россияне атаковали Одесскую область ударными БпЛА, и в результате этой атаки погиб юноша 2009 года рождения.

Также Фокус писал, что в ночь на 21 января ВС РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу, повредив 9 частных и 5 многоквартирных домов.