Россия ночью атаковала Одесскую область: от пулевого ранения погиб парень

Российские оккупанты в ночь на 22 января атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате атаки погиб юноша 2009 года рождения. В то же время сообщают, что он мог получить пулевое ранение от работы мобильно-огневой группы по "Шахедам".

Вражеский дрон попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

Российский дрон застрял между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, впрочем не сдетонировал. В результате атаки были повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили.

Из многоэтажки были эвакуированы 58 человек, в том числе — 8 детей.

В результате ночной атаки врага смертельное ранение получил парень 2009 года рождения.

Местный канал "Chornomorsk | Черноморск" сообщил, что в Александровке на улице Новой во время сна от пулевого ранения погиб 15-летний парень. Тело ребенка утром обнаружила мать. Сейчас полиция выясняет обстоятельства.

В комментариях люди отмечают, что парень получил пулевое ранение в результате работы мобильных огневых групп по "Шахедам".

В то же время полиция пока не комментировала информацию о возможной гибели.

Воздушные силы ВСУ утром 22 января отчитались, что враг атаковал территорию Украины 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА. Было зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых БПЛА на четырех локациях.

Около 2 ночи Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в сторону Черноморска.

Напомним, что в ночь на 21 января россияне атаковали Днепропетровскую область, Запорожье, Одесскую область.

