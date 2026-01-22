Темнота, холод и полезные идиоты: как Россия получает в сетях ценную информацию об итогах обстрелов Украины

Украина в очередной раз пережила массовый акт террора, сконцентрированный на столице, который также охватил Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье.

Противник задействовал:

339 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 315 целей;

15 крылатых ракет Х-101, из которых 13 были сбиты;

18 баллистических ракет 9М723 и 5В55 ЗРУ С-300, а также ракету-приманку РМ-48У, переделанную в боевую. Сбито было 14 целей;

1 ракета 3М22 "Циркон", вероятнее всего, запущенная с ВОТ Крыма по Виннице, но пока не подтверждена.

ВС ВСУ приложили максимум усилий и в некоторых случаях даже вышли за пределы своих возможностей, чтобы отразить этот удар.

Бесспорно, на сегодняшний день нет никаких сил ПВО в мире, которые бы имели такой опыт противодействия угрозам, как ВС ВСУ. Но, к сожалению, все эти усилия сводятся к нулю после того, как утром каждого такого обстрела просыпаются представители нашей информационной компоненты страны, различные там новостные площадки, журналисты и другие генераторы дополнительной открытой информации для противника.

С самого утра я сегодня по нашим новостным лентам читаю подробную аналитическую записку доразведывательной деятельности противника, благодаря которой среднестатистический майор ГРУ или ФСБ всего за сутки от майора вырастет до подоконника. То есть после нанесения удара по тому или иному объекту наши СМИ, а иногда даже официальные лица, все это подтверждают противнику, которому не нужно тратить дополнительных ресурсов для анализа результативности и формирования дальнейших задач.

Пример. ДТЭК сообщает, что в энном городе, в энной области враг уже в четвертый раз нанес удар, в результате чего энное количество пользователей осталось без света, воды и тепла. Вопрос к ДТЭК: если вы даже не называете объект, по которому враг в этом городе и области в четвертый раз нанес удар, но описываете последствия этого удара, то вы думаете, что скрываете верификацию для противника результата удара?

Знаете, как это называется? Идиотизм. Поскольку противник прекрасно знает, какой объект в этом городе и области он намеревался уничтожить, а вы лишь подтверждаете ему это без проведения доразведывательных мероприятий.

Без отопления в Киеве остаются 4 000 домов: Кличко рассказал о ситуации в столице

Киев. Мэр города сообщил, что в результате российского обстрела в Киеве без тепла осталось 5635 многоэтажек, а 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января. Конечно, мэр Киева не называет конкретно пострадавшие объекты, но он дает объективные количественные данные, которые позволяют с легкостью оценить КПД удара с учетом имеющейся исходной информации, и подхватывают их СМИ, которые дополняют доразведывательные отчеты.

Киевляне, которые это все одобряют... Нравится сидеть без света, воды и тепла?

Четвертый год войны, но у нас так и нет понимания о том, что можно и как можно это говорить в открытых источниках, чтобы не поставлять противнику дополнительную информацию.

Депутаты, официальные лица, мэры, главы ОВА, и СМИ... в огромном количестве СМИ, журналисты, казалось бы, которые с 2014 года должны были бы выработать наиболее устойчивое критическое мышление, с учетом того, сколько миллионов... миллиардов гривен было потрачено на семинары, обучение, форумы и прочую лабуду, но ничего не меняется. Я просто в шоке, но даже с 2022 года ничего не меняется...

Январь 2026 года. Лучший поставщик доразведывательной информации врагу — это украинцы. Простые и не очень. От того, кто снимает застрявшую в балконе "Герберу", до государственного предприятия, которое завуалировано, но дает достаточно информации для того, кто умеет анализировать и оценивать.

Дорогие друзья, извините... но это ужас. И если этот ужас будет сохраняться, лучше никому от этого не будет. Будет только хуже. Намного хуже. Без масштабных, структурных изменений в информационной политике мы потеряем все. Откровенно говоря, теряем с 2022-го, но, возможно, нынешний кризис откроет глаза?

