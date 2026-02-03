Безнаказанная баллистика: как Украина оказалась с дефицитом средств для перехвата ракет РФ

В настоящее время российские предприятия выдают следующие объемы ракетных средств поражения:

Х-101 – в среднем 1–2 единицы готовой продукции в сутки или от 30 до 60 ракет в месяц. Производство зависимо от контрабандных комплектующих, что напрямую влияет на объемы производства;

3М-14 "Калибр" – в среднем 1 единица готовой продукции в сутки или около 30 ракет в месяц. Производство также зависит от контрабанды;

9М723 ОТРК "Искандер" – в среднем 2 единицы готовой продукции, или, минимум 60 ракет в месяц. Производство также зависит от контрабанды, но, кроме того, периодически осуществляются поставки северокорейского аналога — KN-23, но в последнее время такие передачи не фиксировались;

9М728 ОТРК "Искандер-К" – производство составляет в среднем 1 ракета в сутки или минимум 30 в месяц. Производство зависит от контрабанды;

Х-47М2 "Кинжал" – объемы производства Х-47М2 составляют в среднем одну ракету в 3–4 дня, либо до недели. Производство зависит от контрабанды.

А теперь отвечаю на вопрос, который возник в последнее время относительно перехватов российских ракет.

Напоминаю, что баллистические ракеты 9М723 могут перехватывать только ЗРК Patriot и SAMP/T. Но у Украины недостаточно этих комплексов, чтобы закрыть все города-миллионщики, области и важные локации. То есть — нехватка самих комплексов.

Далее. До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году производство 9М723 в России составляло в среднем 1 ракета в неделю. С 2022 по 2024 г.г. производство масштабировалось до 1 единицы готовой продукции в сутки. В настоящее время среднемесячный показатель производства составляет минимум 60 ракет. Но минимум – это минимум, а не максимум, когда достаточно комплектующих и можно выдать 80 и даже 90 единиц готовой продукции.

В свою очередь на перехват одной баллистической ракеты 9М723 редко когда применяют одну ракету. Грубо говоря, чтобы иметь гарантию перехвата, боекомплект должен гарантированно иметь 2–3 ЗУР. Но возникает вопрос: а наши партнеры производят в месяц 180–270 ЗУР для ЗРК Patriot и SAMP/T и своевременно, без задержек передают этот боекомплект Украине?

Уверен, ответ вы можете дать сами.

Ответ на вопрос о снижении перехватов баллистики в том, что нам не хватает как комплексов ПВО, так и регулярных поставок боекомплекта к хотя бы уже имеющимся комплексам, в то время как противник системно работает над масштабированием производства 9М723 и аналогов.

