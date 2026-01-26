Последний козырь: РФ нанесет новый ракетный удар по Украине перед переговорами в ОАЭ

К следующему этапу переговоров в Абу-Даби Россия планирует провести минимум один комбинированный ракетный удар, очевидно, по Киеву, и минимум два массированных налета по более чем 200 дронов каждый.

Помимо продолжения террора гражданского населения тыловой Украины, противник усилит давление на Гуляйпольском направлении с целью захватить одноименный город и Покровском направлении с целью закрыть вопрос контроля Покровско-Мирноградской агломерации.

В частности, на протяжении всего января 5-я ОВА, действующая на Гуляйпольском направлении силами и средствами 127-й МСД, 57-й и 60-й ОМСБр, получала поддержку от смежных армий, в частности подразделениями 38-й и 64-й ОМСБр, а так же 69-й ОБрП из состава 35-й ОВА. Ранее 37-я ОМСБр 36-й ОВА а так же 5-я ОТБр так же вынуждены были усилить изношенный ресурс когда-то основной пробивной силы Южно-Донбасского направления.

Также сейчас командованием РОВ поднимается вопрос о введении в бои за Гуляйполе полнокровных резервных сил 34-й ОМСБр 49-й ОВА, которая, как известно, входит в состав ГВ "Днепр", а также подразделений из состава 90-й ТД. Эти силы должны были быть задействованы РОВ только после выхода на правый берег реки Гайчул, но их могут применить уже в ближайшее время для ускорения процесса оккупации Гуляйполя.

Покровско-Мирноградскую агломерацию попробуют закрыть с севера, через Красный Лиман, Родинское и вдоль реки Гришинки с выходом на окраины самого Гришино.

Помимо этих двух основных задач, активность РОВ будет катализирована по всей ЛБС, с повышенным вниманием к Купянску, Волчанску, Константиновке, Часовому Яру.

Задача Москвы проста — к следующему раунду переговоров значительно усилить свою ультимативную переговорную позицию посредством террора тыловой Украины и захватом новых территорий, как демонстрации достаточных сил и средств для продолжения войны.

В рамках ракетного удара будет использована комбинация как из баллистических ракет типа 9М723, так и крылатая дозвуковая компонента, вероятнее всего — 3М14 "Калибр". Наиболее вероятные дни для удара — среда/четверг. Хотя, ввиду того, что наиболее боеготовой к этому удару компонентой носителей являются морские, но на их применение может повлиять череда факторов, от погодных условий до ударов по черноморской флотилии РФ в Новороссийске или даже в открытом море.

К слову сказать, погодные условия также создают проблемы и в вопросах выполнения поставленных задач и на поле боя, где устойчивую оборону ВСУ противнику приходится прогрызать в мороз и снег.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для российской переговорной группы первый раунд переговоров в Абу-Даби завершился провалом, поэтому усиливать свою позицию они будут террором.

