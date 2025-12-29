Военному преступнику Путину было заявлено о захвате ряда населенных пунктов и городов Украины, в частности, Гуляйполя. Как и всегда, о полном контроле над Гуляйполем Путину сообщил Валерий Герасимов.

Кто-то скажет, что дежавю с Купянском, но это не совсем так, поскольку ситуация в Гуляйполе действительно критическая, а захват его в кредит оправдан тем, что фактический захват города — это вопрос времени.

Причиной этого являются как системные ошибки годичной давности в оценке рисков захода в Запорожскую область российских войск из Донецкой области, когда противник только начинал движение в направлении Великой Новоселки, и заканчивая провальной подготовкой обороны самого Гуляйполя, когда было понятно, что это основное направление удара наиболее боеспособной армии российской комбинированной группировки на Южно-Донбасском направлении — 5-й ОВА. Что примечательно, когда было уже очевидно, что оккупанты идут к Гуляйполю, его не готовили к соответствующей обороне, а это уже было очевидно в августе 2025-го.

Но не отвлекаемся на прошлые ошибки, за которые и так никто не будет отвечать. У нас это уже стало традиционным. Идем по факту событий.

В Гуляйполе российские оккупанты полностью контролируют часть города на левом берегу реки Гайчул. На правом берегу у россиян зона контроля проходит по трассе Р-85 или улице Базарная и Героев Украины. Также на правом берегу противник инфильтровал свои ДРГ в северную часть города, и они распределены вплоть до улицы Шевченко.

Зона оперирования СОУ, которую можно назвать серой зоной, это трасса 08-14 или улица Шевченко с несколькими улицами по окрестностям. После того как российские ДРГ появились в районе завода "Сельхозмаш", то перекресток с бывшей Герцена можно считать потерянным. Стабильно удерживаемые позиции СОУ на сегодня в Гуляйполе — это окраины города, Гуляйполе-150, памятник трактору ДТ-75... вот и все. Это как с самолетом в Бахмуте, только в Гуляйполе с трактором. Вот только Бахмут держался месяцами, а Гуляйполе, которое могло бы стать бастионом в Запорожской области, слилось за пару недель.

Накануне подразделения 425-го ОШП "Скала" попытались провести стабилизационные действия в районе города, которые пафосно показали по всем ведущим каналам Украины, но которые не дали должного результата, по одной простой причине.

Город не был подготовлен к обороне, и сражаться за неподготовленные руины против противника, который накануне получил поддержку подразделений двух армий — это суицид.

Более того, в Гуляйполе не сработает сценарий Купянска. Причина этого — то, что разные рельефно-ландшафтные особенности городов. В частности, если в Купянске оккупанты концентрировались для инфильтрации в районе правобережного треугольника Голубовка-Радьковка-Киндрашовка, который после обрезания позволил методично зачищать Купянск, в Гуляйполе зоны концентрации — это левобережная часть города, а также стабильная Марфопольская зона.

Обрезать их сейчас нет никакой возможности, если только не организовать контрнаступательную операцию в числе минимум одного, а лучше всего двух армейских корпусов. Но — нет, бросили на тушение пожара не корпус, а ОШП. Отчаянные ребята, респект. Но это все.

Поэтому сказать о полном контроле оккупантами Гуляйполя — нет, пока нельзя, но то, что город будет потерян и зачистить его по принципу Купянска нет возможности, это тоже факт.

А еще факт — это бесконечный поток лжи по этому направлению, который генерировался месяцами... Месяцами (!) на разных там марафончиках и в тиктокчиках, вылившийся в кризис, который в перспективе может перерасти в реальную угрозу для Запорожья.

