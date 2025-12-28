Армия РФ атакует в Гуляйполе, Покровске и Мирнограде: продвижение противника (карта)

Вооруженные силы РФ имели частичный успех на Покровском и Гуляйпольском направлениях, которые в настоящее время остаются одними из самых напряженных участков фронта. В целом противник установил контроль над территориями площадью около 22 кв. километров.

На Гуляйпольском направлении российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Гуляйполе и Зеленое. А на Покровском направлении продвижение противника зафиксировано в Покровске, Мирнограде, Родинском, Красном Лимане, а также в Новоэкономическом. Об этом 28 декабря сообщили аналитики ресурса DeepState.

В Запорожской области войска противника атаковали позиции украинских защитников практически в центре Гуляйполя с юго-восточного фланга. При этом аналитики обозначают обширную территорию в самом городе и на западных окраинах как "серую зону".

Еще одно направление удара россиян зафиксировано со стороны Ровнополья в сторону Зеленого и Варваровки. По информации Генштаба ВСУ, боевые действия велись также Белогорья и Доброполья – в целом на данном направлении за минувшие сутки ВС РФ атаковали 19 раз.

Карта боевых действий на Гуляйпольском направлении. 27 декабря 2025 Фото: deepstatemap.live

Продвижение ВС РФ на Покровском направлении

Российская армия продолжает давление на Покровском направлении с целью взятия под полный контроль Покровска и Мирнограда. Динамика на поле боя, согласно картографическим данным, свидетельствует об активном продвижении противника на данных рубежах. Эту информацию подтверждают и официальные сводки Генштаба ВСУ.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шаховое, Дорожное, Родинское, Гришино", — информируют военные.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 27 декабря 2025 Фото: deepstatemap.live

Несмотря на сложную ситуацию на Покровском направлении командующий Нацгвардии Украины Александра Пивненко 27 декабря заявил, что украинская армия накапливает силы для контратак.

"Относительно Покровска, ситуация там тяжелая. Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий", — отметил Пивненко.

Напомним, 27 декабря командование ВС РФ доложили президенту России Владимиру Путину о "захвате" Мирнограда Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области. Однако Генеральный штаб ВСУ заявил, что сообщения высшего политического руководства РФ о якобы захвате ряда украинских городов не соответствуют действительности и являются элементом дезинформационной кампании.