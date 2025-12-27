Захват Гуляйполя и Мирнограда: в Генштабе прокомментировали заявления Кремля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что сообщения высшего политического руководства Российской Федерации о якобы захвате ряда украинских городов не соответствуют действительности и являются элементом дезинформационной кампании.

В частности, в Генштабе отметили, что заявления Кремля об установлении контроля над городами Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются никакими фактами. Ситуация в Гуляйполе остается сложной, однако оборонительная операция продолжается. Украинские военные продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп противника непосредственно в городе.

Ситуация в Мирнограде

В то же время оперативная обстановка в Мирнограде также тяжелая, но российским подразделениям по-прежнему не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому, отмечают в Генштабе, враг все чаще прибегает к информационным манипуляциям.

Константиновка: что известно

Не соответствуют реальности и утверждения о якобы контроле российских войск над половиной города Константиновка. Силы обороны Украины удерживают оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма, выдвинувшись колонной в направлении города. В результате действий украинских защитников были уничтожены два вражеских танка с оборудованием для разминирования, а пехоту ликвидировали с помощью беспилотников.

Что происходит в Купянске

В Генштабе также напомнили, что подобные фейковые заявления российское руководство неоднократно распространяло и по Купянску. На самом деле украинские войска освободили ряд населенных пунктов к северу от города, зачистили большую его часть и блокировали остатки российской группировки. Аналогичной остается ситуация и с городом Покровск, о "захвате" которого Россия заявляет еще с конца сентября прошлого года, несмотря на то что оборона города продолжается уже 17 месяцев.

По оценке украинского военного командования, активизация российской дезинформации направлена прежде всего на иностранных партнеров и усилилась на фоне мирных переговоров. В то же время в Генштабе подчеркивают, что такие заявления не повлияют на позицию Украины и дальнейшую дипломатическую работу.

"Единственным реальным результатом фейковых заявлений Кремля являются значительные потери его оккупационной армии — ежедневно не менее тысячи убитых и раненых", — отметили в ВСУ.

