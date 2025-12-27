Захоплення Гуляйполя та Мирнограда: у Генштабі прокоментували заяви Кремля

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що повідомлення вищого політичного керівництва Російської Федерації про нібито захоплення низки українських міст не відповідають дійсності та є елементом дезінформаційної кампанії.

Зокрема, у Генштабі наголосили, що заяви Кремля про встановлення контролю над містами Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються жодними фактами. Ситуація в Гуляйполі залишається складною, однак оборонна операція триває. Українські військові продовжують активні дії зі знищення піхотних груп противника безпосередньо в місті.

Ситуація в Мирнограді

Водночас оперативна обстановка в Мирнограді також важка, але російським підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Через це, зазначають у Генштабі, ворог дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій.

Костянтинівка: що відомо

Не відповідають реальності й твердження про нібито контроль російських військ над половиною міста Костянтинівка. Сили оборони України утримують оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму, висунувшись колоною у напрямку міста. Внаслідок дій українських захисників було знищено два ворожі танки з обладнанням для розмінування, а піхоту ліквідували за допомогою безпілотників.

Що відбувається в Куп’янську

У Генштабі також нагадали, що подібні фейкові заяви російське керівництво неодноразово поширювало й щодо Куп’янська. Насправді ж українські війська звільнили низку населених пунктів на північ від міста, зачистили більшу його частину та блокували залишки російського угруповання. Аналогічною залишається ситуація і з містом Покровськ, про "захоплення" якого Росія заявляє ще з кінця вересня минулого року, попри те що оборона міста триває вже 17 місяців.

За оцінкою українського військового командування, активізація російської дезінформації спрямована насамперед на іноземних партнерів і посилилася на тлі мирних переговорів. Водночас у Генштабі підкреслюють, що такі заяви не вплинуть на позицію України та подальшу дипломатичну роботу.

"Єдиним реальним результатом фейкових заяв Кремля є значні втрати його окупаційної армії — щодня щонайменше тисяча вбитих і поранених", — зазначили у ЗСУ.

