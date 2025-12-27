Під загрозою чотири області України: Буданов озвучив плани РФ на 2026 рік (відео)

У 2025 році, за розрахунками The Economist, росіяни захопили 4562 кв. км території України, зокрема, у листопаді ця цифра становила 690 квадратних метрів. У 2026 році зупинятися вони не планують, упевнений глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило БудановГ

На найближчу короткострокову перспективу в планах ЗС РФ — реалізація цілей, чітко окреслених у їхньому військовому плануванні, розповів генерал-лейтенант Буданов в інтерв'ю каналу "Суспільне".

"Це спроба отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій щодо Запорізької та Херсонської областей, що, в принципі, вони ніколи і не приховували. Це основні їхні завдання разом зі збільшенням розмірів буферних зон уздовж кордонів", — заявив він.

Завдання максимум на 2026 рік для РФ — це Донбас і Запорізька область. На запитання ведучої: "Запоріжжя — це весь регіон?" Буданов відповів: "Це їхня мрія".

Головним досягненням росіян генерал називає продовження наступу і просування вперед. За його словами, вони не досягли тих цілей, які собі ставили, але вони продовжують наступ і йдуть уперед.

Він констатує, що Міноборони РФ виконало мобілізаційний план у 403 тисячі людей ще 2 грудня, а до кінця місяця його виконання становитиме 103%. Наступного року планують набрати 409 тисяч, і глава ГУР мало сумнівається в тому, що з якоїсь причини це не вдасться.

Буданов підкреслив, що головне джерело наповнення російської армії — контракт. З огляду на кількість населення, фінансову мотивацію і можливості РФ, це може тривати ще довго, вважає він.

До того ж, підкреслює військовий, план із набору на тимчасово окупованих територіях також виконують практично стовідсотково, і теж за допомогою контракту.

Своєю чергою, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ і головнокомандувач Збройними силами України у 2014-2019 роках Віктор Муженко попередив про серйозні ризики для Запорізького напрямку в разі втрати Гуляйполя. За його словами, падіння міста створить флангову загрозу для українського угруповання на Оріхівському напрямку і може відкрити російським військам шлях до подальшого просування.

Окремо він звернув увагу на загрозу безпосередньо для Запоріжжя. За словами військового, відстань від населеного пункту Приморське, який поки що перебуває під контролем Сил оборони України і зазнає тиску з боку РФ, до Балабиного — передмістя Запоріжжя — становить близько 11 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов у рамках роботи на Запорізькому напрямку відвідав передові позиції бійців так званого "Спецпідрозділу Тимура". Він поспілкувався з офіцерами та солдатами, які безпосередньо займаються виявленням і знищенням російських окупантів та їхньої техніки.

Також повідомлялося, що Буданов і командир підрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк брали участь у завданнях за межами державного кордону України.