Под угрозой четыре области Украины: Буданов озвучил планы РФ на 2026 год (видео)

В 2025 году, по расчетам The Economist, россияне захватили 4562 кв. км территории Украины, в частности, в ноябре эта цифра составила 690 квадратных метров. В 2026 году останавливаться они не планируют, уверен глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл БудановГ

На ближайшую краткосрочную перспективу в планах ВС РФ – реализация целей, четко очерченных в их военном планировании, рассказал генерал-лейтенант Буданов в интервью каналу "Суспільне".

"Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской и Херсонской областях, что в принципе они никогда и не скрывали. Это основные их задания вместе с увеличением размеров буферных зон вдоль границ", – заявил он.

Задача максимум на 2026 году для РФ – это Донбас и Запорожская область. На вопрос ведущей: "Запорожье – это весь регион?" Буданов ответил: "Это их мечта".

Главным достижением россиян генерал называет продолжение наступления и продвижение вперед. По его словам, они не достигли тех целей, которые себе ставили, но они продолжают наступление и идут вперед.

Он констатирует, что Минобороны РФ выполнило мобилизационный план в 403 тысячи людей еще 2 декабря, а до конца месяца его выполнение составит 103%. В следующем году планируют набрать 409 тысяч, и глава ГУР мало сомневается в том, что по какой-то причине это не получится.

Буданов подчеркнул, что главный источник наполнения российской армии – контракт. Учитывая количество населения, финансовую мотивацию и возможности РФ, это может продолжаться еще долго, считает он.

К тому же, подчеркивает военный, план по набору на временно оккупированных территориях также выполняется практически стопроцентно, и тоже посредством контракта.

В свою очередь бывший начальник Генерального штаба ВСУ и главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014–2019 годах Виктор Муженко предупредил о серьезных рисках для Запорожского направления в случае потери Гуляйполя. По его словам, падение города создаст фланговую угрозу для украинской группировки на Ореховском направлении и может открыть российским войскам путь к дальнейшему продвижению.

Отдельно он обратил внимание на угрозу непосредственно для Запорожья. По словам военного, расстояние от населенного пункта Приморское, который пока находится под контролем Сил обороны Украины и подвергается давлению со стороны РФ, до Балабино — пригорода Запорожья — составляет около 11 километров.

Напомним, недавно Кирилл Буданов в рамках работы на Запорожском направлении посетил передовые позиции бойцов так называемого "Спецподразделения Тимура". Он пообщался с офицерами и солдатами, которые непосредственно занимаются выявлением и уничтожением российских оккупантов и их техники.

Также сообщалось, что Буданов и командир подразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк участвовали в заданиях за пределами государственной границы Украины.