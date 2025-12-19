Буданов и Торкотюк выполняли задания за пределами Украины: подробности от ветерана ГУР

Начальник ГУР Кирилл Буданов и командир подразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк участвовали в заданиях за пределами государственной границы Украины. Ветеран разведки вспомнил, как его командир неоднократно рисковал своей жизнью.

О выходе Кирилла Буданова и Виктора Торкотюка за линию ГКУ ветеран военной разведки с позывным "Саба" рассказал в интервью "24 каналу" 18 декабря. Он отметил, что участие командиров в операциях является лучшей мотивацией для бойцов.

Экс-разведчик "Саба" рассказал об участии Буданова и Торкотюка в заданиях по ГКУ. На видео с 28:44.

"Наверное, ни одно из подразделений ВСУ не может похвастаться, что его комбат был там, за границей государственной границы Украины. А здесь был не только комбат, здесь был сам начальник Главного управления, который был тогда в звании генерал-майора. У меня есть видео с GoPro, где он расписывается на флаге", — вспомнил "Саба".

Он отметил, что мало кто из генералов украинской армии был за линией государственной границы.

"Было видео недавно, что Кирилл Алексеевич выходил на "вышки Бойко" летом. И там были такие комментарии, что "человек его уровня имеет..., не имеет..." А вы понимаете, какая это мотивация для его бойцов, когда командир его уровня идет и делает такие вещи? Как вы думаете, идти к такому командиру люди будут? Будут. И поэтому этот руководитель себе и может позволять, по моему мнению, ставить такие задачи, на которые он сам ходил", — сказал ветеран.

"Саба" добавил, что его командир Виктор Торкотюк неоднократно был со своими бойцами в местах, где рисковал своей жизнью.

"Я слышал, ему говорили: "Ты же должен быть в штабе" А он отвечал: "Нет, я с ребятами буду". И был в таких местах, где он мог погибнуть тысячу раз", — рассказал бывший разведчик.

Он отметил, что такая позиция командира мотивирует людей идти к нему в подразделение. "Саба" также вспомнил эвакуацию раненого сапера, которому оторвало ногу — командир батальона был рядом, когда бойца забирали из опасного места. По словам экс-разведчика, сапера за линией государственной границы эвакуировали за 30 минут.

Освобождение "вышек Бойко": детали операции

Напомним, командир подразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк 8 октября 2023 года рассказывал, что операция по освобождению "вышек Бойко" у побережья Крыма 11 сентября того же года была проведена бойцами ГУР относительно быстро. Россияне не смогли достать украинских разведчиков, когда они оказались на двух газодобывающих буровых платформах на шельфе Черного моря между островом Змеиный и западным побережьем Крымского полуострова. Эта операция была важной частью подготовки к атаке на судоремонтный завод в Севастополе ночью 13 сентября.

12 августа 2025 года в пресс-службе ГУР сообщили, что Кирилл Буданов побывал на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море с инспекцией оборонительных позиций.