Кирилл Буданов побывал на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море (фото)

Начальник Главного управления разведки осуществил инспекцию оборонительных позиций, возвращенных под контроль Украины в результате успешных спецопераций.

Related video

Буданов побывал на острове Змеиный, что в Одесской области, и газодобывающих платформах в Черном море, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кирилл Буданов на вышках в Черном море Фото: Facebook ГУР

Во время инспекции на острове Змеином и так называемых "вышках Бойко" Кирилл Буданов провел совещание с офицерами, обсудив дальнейшие действия в рамках общей стратегии обороны.

Напомним, в начале июля 2022 года украинские военные выбили оккупантов с острова Змеиный. Сине-желтый флаг здесь подняли 7 июля 2022 года.

Также Буданов наградил бойцов "Спецподразделения Тимура" за профессионализм и храбрость во время защиты Украины в Черном море.

Фото: Facebook ГУР Фото: Facebook ГУР Фото: Facebook ГУР Фото: Facebook ГУР Фото: Facebook ГУР

Руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны были возвращены под законный контроль Украины.

Вместе с военными почтили память воинов, погибших при освобождении Змеиного и украинских территориальных вод от российских оккупантов.

Кирилл Буданов на острове Змеиный Фото: Facebook ГУР

"Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру — сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил — только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, в конце июля в Украину во время обмена пленными вернулся последний защитник острова Змеиный, который был в российской неволе.

А в прошлом году СБУ показала уникальные кадры, как отвоевывали остров Змеиный у россиян.