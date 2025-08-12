Підтримайте нас RU
Кирило Буданов побував на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі (фото)

Кирило Буданов на вишках у Чорному морі
Фото: Facebook ГУР

Начальник Головного управління розвідки здійснив інспекцію оборонних позицій, повернутих під контроль України внаслідок успішних спецоперацій.

Буданов побував на острові Зміїний, що на Одещині, та газовидобувних платформах у Чорному морі, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Кирило Буданов на вишках у Чорному морі
Кирило Буданов на вишках у Чорному морі
Фото: Facebook ГУР

Під час інспекції на острові Зміїному та так званих "вишках Бойка" Кирило Буданов провів нараду з офіцерами, обговоривши подальші дії в межах загальної стратегії оборони.

Нагадаємо, на початку липня 2022 року українські військові вибили окупантів з острова Зміїний. Синьо-жовтий прапор тут підняли 7 липня 2022 року.

Також Буданов нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура" за професіоналізм і хоробрість під час захисту України в Чорному морі.

Фото: Facebook ГУР
Фото: Facebook ГУР
Фото: Facebook ГУР
Фото: Facebook ГУР
Фото: Facebook ГУР
Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих "вишок", які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони були повернуті під законний контроль України.

Разом з військовими вшанували пам’ять воїнів, які загинули під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод від російських окупантів.

Кирило Буданов на острові Зміїний
Кирило Буданов на острові Зміїний
Фото: Facebook ГУР

"Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україну під час обміну полоненими повернувся останній захисник острова Зміїний, який був у російській неволі.

А минулого року СБУ показала унікальні кадри, як відвойовували острів Зміїний у росіян.