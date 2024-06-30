СБУ показала унікальні кадри, як відвойовували острів Зміїний у росіян (відео)

На опублікованому відео видно, як українські захисники висаджуються з гелікоптерів на острів Зміїний, ведуть наземні бої з противником, кидають в окупантів гранати, а також відвойовують раніше захоплені росіянами позиції.

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У червні 2022 року українські спецпризначенці провели операцію, в результаті якої звільнили острів Зміїний від російських окупантів. Унікальними кадрами цієї спецоперації поділилась Служба безпеки України.

В СБУ уточнили, що звільнення острова проводили бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом із бойовими побратимами з Головного управління розвідки Міністерства оборони та ЗСУ.

"Вона (операція, — ред.) складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного наших воїнів Сил безпеки й оборони України", — зазначили в СБУ.

На відео видно, як українські захисники ведуть бої з противником з гелікоптерів. Після цього відбувається висадка на острів Зміїний.

Також на кадрах видно, як спецпризначенці ведуть бої на самому острові: відбуваються перестрілки, бійці ЗСУ кидають в окупантів гранати, а також штурмують і відвойовують захоплені раніше росіянами позиції.

Зазначимо, що протягом червня 2022 року Збройні сили України постійно завдавали ударів по позиціях російських окупаційних військ на острові Зміїний.

Станом на 7 червня 2022 Росія зосередила на острові Зміїний десятки одиниць техніки, зокрема:

три РСЗВ "Град";

два ЗРК "Тор" та транспортно-зарядна машина;

чотири комплекси ППО "Панцир-С1" з транспортно-зарядною машиною;

10 одиниць техніки з маскувальними сітками.

Проте, після успішних дій українських захисників, вже 2 липня 2022 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України повністю знищили залишки російської техніки на острові Зміїний.

А вже 4 липня начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на острові Зміїний встановили український прапор.

Нагадаємо, 1 квітня 2024 року начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російська авіація намагається атакувати острів Зміїний і зірвати зерновий коридор.